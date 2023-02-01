В Болгарии автомузей решил избавиться от огромной коллекции советских машин (видео)

Старые советские автомобили оказались ненужными музею и их решили распродать, чтобы освободить место на складах. У всех машин очень небольшие пробеги.

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Автомузей болгарского города Варна устроил настоящую распродажу. Он планирует реализовать сразу 90 старинных автомобилей из своей коллекции. Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

Примечательно, что все выставленные на продажу машины – модели производства СССР и стран бывшего соцлагеря. Оказалось, что в музее они не демонстрируются, ведь там выставлены машины поинтереснее. Советская классика пылится на складах, которые решили освободить.

[ + – ] УАЗ-469 [ + – ] "Волга" ГАЗ-21 [ + – ] "Волга" ГАЗ-24-10 [ + – ] ВАЗ-21013 [ + – ] ВАЗ-2107 [ + – ] "Москвич-2140" [ + – ] Wartburg 353

Самый ценный автомобиль в коллекции – ГАЗ-13 "Чайка" в состоянии нового авто. Остальные модели – более массовая продукция советского и восточноевропейского автопрома с небольшим пробегом.

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В частности, ВАЗ-21013 проехал всего 300 км, УАЗ-429 – 1000 км, "Москвич-2140" и ГАЗ-69 – по 3000 км, а "Волга" ГАЗ-24-10 – 5000 км.

Кроме того, можно купить ГАЗ-21 "Волга" в кузове седан и универсал, многочисленные "Лады" и "Москвичи" разных лет выпуска. Также продаются восточногерманские авто Trabant и Wartburg, польские Warszawa и Zuk.

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