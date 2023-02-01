У Болгарії автомузей вирішив позбавитися величезної колекції радянських машин (відео)

Старі радянські автомобілі виявилися непотрібними музею, і їх вирішили розпродати, щоб звільнити місце на складах. У всіх машин дуже маленькі пробіги.

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Автомузей болгарського міста Варна влаштував справжній розпродаж. Він планує реалізувати одразу 90 старовинних автомобілів зі своєї колекції. Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

Примітно, що всі виставлені на продаж машини — моделі виробництва СРСР і країн колишнього соцтабору. Виявилося, що в музеї вони не демонструються, адже там виставлені цікавіші машини. Радянська класика припадає пилом на складах, які вирішили звільнити.

[ + – ] УАЗ-469 [ + – ] "Волга" ГАЗ-21 [ + – ] "Волга" ГАЗ-24-10 [ + – ] ВАЗ-21013 [ + – ] ВАЗ-2107 [ + – ] "Москвич-2140" [ + – ] Wartburg 353

Найцінніший автомобіль у колекції — ГАЗ-13 "Чайка" в стані нового авто. Інші моделі — масовіша продукція радянського та східноєвропейського автопрому з невеликим пробігом.

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Зокрема, ВАЗ-21013 проїхав лише 300 км, УАЗ-429 — 1000 км, "Москвич-2140" і ГАЗ-69 — по 3000 км, а "Волга" ГАЗ-24-10 — 5000 км.

Крім того, можна купити ГАЗ-21 "Волга" в кузові седан і універсал, численні "Лади" й "Москвичі" різних років випуску. Також продаються східнонімецькі авто Trabant і Wartburg, польські Warszawa та Zuk.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили унікальний Mercedes S-Class із дверима типу "крило чайки".

Також ми писали, що в інтернеті показали єдиний у своєму роді позашляховий "Запорожець".