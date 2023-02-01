В интернете показали редкие заброшенные авто из зоны отчуждения в Фукусиме (видео)

После аварии на Фукусиме брошенными оказались тысячи автомобилей и среди них немало коллекционных моделей. Многие машины в хорошем состоянии даже через 12 лет после катастрофы.

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Зона отчуждения в Фукусиме является одним из самых больших кладбищ авто в мире. Авария на АЭС жителей близлежащих населенных пунктов бросить не только свои дома, но и машины. Среди них есть настоящие раритеты и их показали в видео на Youtube-канале Exploring the Unbeaten Path.

[ + – ] Honda S2000 [ + – ] Nissan Skyline GT-R32 и 300 ZX [ + – ] Nissan Sylvia [ + – ] Subaru Impreza WRX [ + – ] Porsche 911 Carrera [ + – ] Mercedes-Benz S-Class

Среди тысяч брошенных авто в Фукусиме есть настоящие раритеты. Большинство из них – продукция японского автопрома. В частности, обнаружили гоночный Datsun, знаменитые купе Nissan 300ZX, Sylvia и Skyline GT-R32 90-х, родстер Honda S2000, спортивные седаны Subaru Impreza WRX и Mitsubishi Lancer Evolution.

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Иногда встречаются и редкие европейские автомобили. Например, в объектив камеры попали Porsche 911 Carrera начала 90-х и тюнингованный Mercedes-Benz S-Class. Некоторые машины остались прямо на парковке автосалона.

Автомобили поросли травой и покрыты слоем грязи, но многие из них в хорошем состоянии даже через 12 лет после аварии. Но естественно, забрать их нельзя, ведь они радиоактивные – у разных машин дозиметр показывает излучение от 0,45 до 5 микрозивертов.

Ранее Фокус сообщал, что в заброшенном гараже обнаружили редкий суперкар Ferrari 60-х. Авто неплохо сохранилось.