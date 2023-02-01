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Авто

В интернете показали редкие заброшенные авто из зоны отчуждения в Фукусиме (видео)

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Фото: скриншот / YouTube | Некоторые машины остались прямо на парковках автосалонов

После аварии на Фукусиме брошенными оказались тысячи автомобилей и среди них немало коллекционных моделей. Многие машины в хорошем состоянии даже через 12 лет после катастрофы.

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Зона отчуждения в Фукусиме является одним из самых больших кладбищ авто в мире. Авария на АЭС жителей близлежащих населенных пунктов бросить не только свои дома, но и машины. Среди них есть настоящие раритеты и их показали в видео на Youtube-канале Exploring the Unbeaten Path.

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Honda S2000
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Nissan Skyline GT-R32 и 300 ZX
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Nissan Sylvia
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Subaru Impreza WRX
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Porsche 911 Carrera
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Mercedes-Benz S-Class
заброшенные авто фукусимы, заброшенные авто, авто из фукусимы, авария на фукусиме, кладбище авто
заброшенные авто фукусимы, заброшенные авто, авто из фукусимы, авария на фукусиме, кладбище авто
заброшенные авто фукусимы, заброшенные авто, авто из фукусимы, авария на фукусиме, кладбище авто
заброшенные авто фукусимы, заброшенные авто, авто из фукусимы, авария на фукусиме, кладбище авто
заброшенные авто фукусимы, заброшенные авто, авто из фукусимы, авария на фукусиме, кладбище авто
заброшенные авто фукусимы, заброшенные авто, авто из фукусимы, авария на фукусиме, кладбище авто

Среди тысяч брошенных авто в Фукусиме есть настоящие раритеты. Большинство из них – продукция японского автопрома. В частности, обнаружили гоночный Datsun, знаменитые купе Nissan 300ZX, Sylvia и Skyline GT-R32 90-х, родстер Honda S2000, спортивные седаны Subaru Impreza WRX и Mitsubishi Lancer Evolution.

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В гараже нашли заброшенным раритетный Lamborghini стоимостью свыше $1,2 миллиона (фото)

Иногда встречаются и редкие европейские автомобили. Например, в объектив камеры попали Porsche 911 Carrera начала 90-х и тюнингованный Mercedes-Benz S-Class. Некоторые машины остались прямо на парковке автосалона.

Автомобили поросли травой и покрыты слоем грязи, но многие из них в хорошем состоянии даже через 12 лет после аварии. Но естественно, забрать их нельзя, ведь они радиоактивные – у разных машин дозиметр показывает излучение от 0,45 до 5 микрозивертов.

Ранее Фокус сообщал, что в заброшенном гараже обнаружили редкий суперкар Ferrari 60-х. Авто неплохо сохранилось.