В інтернеті показали рідкісні покинуті авто із зони відчуження у Фукусімі (відео)

Після аварії на Фукусімі покинуто тисячі автомобілів і серед них чимало колекційних моделей. Багато машин у хорошому стані навіть через 12 років після катастрофи.

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Зона відчуження у Фукусімі є одним із найбільших цвинтарів авто у світі. Аварія на АЕС мешканців прилеглих населених пунктів змусила покинути не лише свої будинки, а й машини. Серед них є справжні раритети, їх показали у відео на Youtube-каналі Exploring the Unbeaten Path.

[ + – ] Honda S2000 [ + – ] Nissan Skyline GT-R32 та 300 ZX [ + – ] Nissan Sylvia [ + – ] Subaru Impreza WRX [ + – ] Porsche 911 Carrera [ + – ] Mercedes-Benz S-Class

Серед тисяч покинутих авто у Фукусімі є справжні раритети. Більшість із них — продукція японського автопрому. Зокрема, виявили перегоновий Datsun, знамениті купе Nissan 300ZX, Sylvia та Skyline GT-R32 90-х, родстер Honda S2000, спортивні седани Subaru Impreza WRX та Mitsubishi Lancer Evolution.

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Іноді трапляються і рідкісні європейські автомобілі. Наприклад, в об'єктив камери потрапили Porsche 911 Carrera початку 90-х і тюнінгований Mercedes-Benz S-Class. Деякі машини залишилися просто на парковці автосалону.

Автомобілі поросли травою та вкриті шаром бруду, але багато з них у хорошому стані навіть через 12 років після аварії. Але, звичайно, забрати їх не можна, адже вони радіоактивні — у різних машин дозиметр показує випромінювання від 0,45 до 5 мікрозівертів.

Раніше Фокус повідомляв, що в покинутому гаражі виявили рідкісний суперкар Ferrari 60-х. Автомобіль непогано збереглося.