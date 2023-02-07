Старый 60-летний Citroen с маломощным мотором продают по цене нового Lamborghini (фото)

Citroen DS в кузове кабриолет очень редкий — выпущено всего 1365 таких авто. Под его капотом установлен скромный 1,9-литровый двигатель на 86 л. с.

Related video

В Париже на аукцион Artcurial выставили Citroen DS 1963 года. За автомобиль планируют выручить от 190 000 до 230 000 евро — как за новый Lamborghini Urus. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] Всего выпущено только 1365 таких кабриолетов Фото: Artcurial

Знаменитый Citroen DS — самая культовая модель французской марки. Автомобиль стал знаменитым благодаря элегантному обтекаемомудизайну от скульптора Фламинио Бертони, а также ряду технических инноваций.

[ + – ] За 60 лет авто проехало немногим более 35 000 км Фото: Artcurial

Citroen DS — первый в мире автомобиль с гидропневматической подвеской, позволявшей изменять клиренс и менять колесо без домкрата. Также это первая массовая модель с дисковыми тормозами, а еще у DS нестандартная полуавтоматическая КПП.

[ + – ] Автомобиль недавно отреставрировали Фото: Artcurial

Всего с 1955 по 1975 годы выпущено около 1,5 миллионов Citroen DS и большинство из них относительно недорогие. Исключение составляют кабриолеты – их выпускали мелкими партиями под заказ в ателье Chapron и всего собрали только 1365.

Конкретно этот автомобиль относится к ранней серии Citroen DS 19. Он оснащен маломощным 1,9-литровым мотором на 86 л. с. и развивает 166 км/ч.

[ + – ] Кабриолет Citroen DS оснащен 1,9-литровым 86-сильным двигателем Фото: Artcurial

За 60 лет у авто было только два владельца, а его пробег составляет всего 35 850 км. В 2019-2020 годах кабриолет Citroen DS отреставрировали.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили уникальный спортивный Packard 1934 года, созданный украинским дизайнером.

Также мы писали, что первый Ford Mustang 2024 за полчаса подорожал в 10 раз.