Старий 60-річний Citroen із малопотужним двигуном продають за ціною нового Lamborghini (фото)

Citroen DS у кузові кабріолет дуже рідкісний — випущено лише 1 365 таких авто. Під його капотом встановлений скромний 1,9-літровий двигун на 86 к. с.

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У Парижі на аукціон Artcurial виставили Citroen DS 1963 року. За автомобіль планують отримати від 190 000 до 230 000 євро — як за новий Lamborghini Urus. Історію авто розповіли на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Усього випущено лише 1 365 таких кабріолетів Фото: Artcurial

Знаменитий Citroen DS – найкультовіша модель французької марки. Автомобіль став знаменитим завдяки елегантному обтічному дизайну від скульптора Фламініо Бертоні, а також низці технічних інновацій.

[ + – ] За 60 років авто проїхало трохи більше 35 000 км Фото: Artcurial

Citroen DS — перший у світі автомобіль з гідропневматичною підвіскою, що дозволяла змінювати кліренс і міняти колесо без домкрата. Також це перша масова модель з дисковими гальмами, а ще DS нестандартна напівавтоматична КПП.

[ + – ] Автомобіль нещодавно відреставрували Фото: Artcurial

Усього з 1955 по 1975 роки випущено приблизно 1,5 мільйони Citroen DS і більшість із них відносно недорогі. Виняток становлять кабріолети — їх випускали дрібними партіями на замовлення в ательє Chapron і всього зібрали лише 1 365.

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Саме цей автомобіль належить до ранньої серії Citroen DS 19. Він оснащений малопотужним 1,9-літровим двигуном на 86 к. с. та розвиває 166 км/год.

[ + – ] Кабріолет Citroen DS оснащений 1,9-літровим 86-сильним двигуном Фото: Artcurial

За 60 років в авто було лише два власники, а його пробіг становить лише 35 850 км. У 2019–2020 роках кабріолет Citroen DS відреставрували.

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