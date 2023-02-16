Cadillac готовят три новых электромобиля в 2023 году: первые подробности

Cadillac в будущем могут полностью перейти на производство электромобилей. Электрическую линейку авто бренда уже ждет серьезное пополнение.

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Американская компания Cadillac покажет в 2023 году три новых электромобиля. Они получат дизайн в духе лифтбека Celestiq и станут самыми дешевыми в линейке электрических моделей бренда. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Вице-президент Cadillac Global Рори Харви заявил, что на конвейер в 2024 году встанут сразу три новые электрические модели. В ближайшие годы должны появиться полноразмерный внедорожник, несколько кроссоверов и электромобили начального уровня.

Шпионам удалось сфотографировать одну из трех новых моделей во время тестов. По слухам, электромобиль будет дешевле чем Cadillac Lyriq, цены на который начинаются с 58 590 долларов.

[ + – ] Новый электрический Cadillac внешне не будет сильно отличаться от других автомобилей бренда Фото: carscoops.com

Электрический кроссовер получит дизайн в стиле Lyriq и будет отличаться более коротким капотом. Новинку построят на платформе BEV3.

[ + – ] Новый электромобиль Cadillac будет меньше и дешевле, чем кроссовер Lyriq Фото: carscoops.com

Еще одной новой моделью 2023 года может стать электрическая версия большого внедорожника Escalade. Появление такого авто уже подтвердили в General Motors.

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Также Cadillac зарегистрировали несколько товарных знаков с именами Ascendiq, Lumistiq, Optiq, Symboliq и Vistiq. Их могут получить новые электромобили бренда.

Ранее Фокус писал, что линейку электромобилей Hummer расширил новый внедорожник EV SUV.