Cadillac готують три нові електромобілі у 2023 році: перші подробиці

Cadillac у майбутньому можуть повністю перейти на виробництво електромобілів. Електричну лінійку авто бренду вже чекає серйозне поповнення.

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Американська компанія Cadillac покаже в 2023 році три нові електромобілі. Вони отримають дизайн у дусі ліфтбека Celestiq і стануть найдешевшими в лінійці електричних моделей бренду. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Віцепрезидент Cadillac Global Рорі Харві заявив, що на конвеєр у 2024 році стануть відразу три нові електричні моделі. Найближчими роками мають з'явитися повнорозмірний позашляховик, кілька кросоверів та електромобілі початкового рівня.

Шпигунам вдалося сфотографувати одну з трьох нових моделей під час тестів. За чутками, електромобіль буде дешевшим ніж Cadillac Lyriq, ціни на який починаються з 58 590 доларів.

[ + – ] Новий електричний Cadillac зовні не сильно відрізнятиметься від інших автомобілів бренду Фото: carscoops.com

Електричний кросовер отримає дизайн у стилі Lyriq і буде відрізнятися коротшим капотом. Новинку збудують на платформі BEV3.

[ + – ] Новий електромобіль Cadillac буде меншим і дешевшим, ніж кросовер Lyriq Фото: carscoops.com

Ще однією новою моделлю 2023 року може стати електрична версія великого позашляховика Escalade. Появу такого авто вже підтвердили в General Motors.

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Також Cadillac зареєстрували кілька товарних знаків з іменами Ascendiq, Lumistiq, Optiq, Symboliq та Vistiq. Їх можуть одержати нові електромобілі бренду.

Раніше Фокус писав, що лінійку електромобілів Hummer розширив новий позашляховик EV SUV.