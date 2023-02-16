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Авто

Раритетную 87-летнею Lancia звездного певца продадут по цене свыше $2 миллионов (фото)

Lancia Astura 1936, Lancia Astura, Lancia Astura Tipo Bocca, Lancia Astura Pininfarina, авто Эрика Клэптона
Фото: RM Sotheby's | Элегантная Lancia Astura — одна из ранних работ ателье Pininfarina

Всего выпустили только шесть кабриолетов Lancia Astura с обтекаемым кузовом Tipo Bocca от Pininfarina. Долгое время раритетным автомобилем владел знаменитый британский певец Эрик Клэптон.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили кабриолет Lancia Astura 1936 года. За редкое авто планируют выручить от 2 до 2,4 миллионов долларов. Его историю рассказали на сайте аукционного дома.

Lancia Astura 1936, Lancia Astura, Lancia Astura Tipo Bocca, Lancia Astura Pininfarina, авто Эрика Клэптона Fullscreen
Всего выпущено только шесть Lancia Astura Tipo Bocca
Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена обусловлена редкостью модели – всего выпустили только шесть кабриолетов Lancia Astura Series III с элегантным обтекаемым кузовом Tipo Bocca. Это одна из первых работ знаменитого ателье Pininfarina.

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Автомобиль оснащен 3,0-литровым бензиновым V8 мощностью 83 л. с. Максимальная скорость кабриолета составляет 130 км/ч.

Lancia Astura 1936, Lancia Astura, Lancia Astura Tipo Bocca, Lancia Astura Pininfarina, авто Эрика Клэптона Fullscreen
Авто ранее принадлежало Эрику Клэптону
Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль был продан в Великобританию, но утерян перед Второй мировой войной. В 1962 году кабриолет нашли в заброшенном поместье и специалисты Pininfarina помогли его отреставрировать.

Lancia Astura 1936, Lancia Astura, Lancia Astura Tipo Bocca, Lancia Astura Pininfarina, авто Эрика Клэптона Fullscreen
Под капотом установлен 83-сильный V8
Фото: RM Sotheby's

В 1976 года Lancia Astura Tipo Bocca купил знаменитый британский певец и гитарист Эрик Клэптон. Многократный лауреат Грэмми и исполнитель хитов Layla и Tears in Heaven известен своим увлечением эксклюзивными машинами. Он владел кабриолетом более 10 лет, а затем продал его Pininfarina. Автомобиль неоднократно выигрывал награды на различных конкурсах и ретро-фестивалях.

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