Раритетную 87-летнею Lancia звездного певца продадут по цене свыше $2 миллионов (фото)

Всего выпустили только шесть кабриолетов Lancia Astura с обтекаемым кузовом Tipo Bocca от Pininfarina. Долгое время раритетным автомобилем владел знаменитый британский певец Эрик Клэптон.

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[ + – ] Всего выпущено только шесть Lancia Astura Tipo Bocca Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена обусловлена редкостью модели – всего выпустили только шесть кабриолетов Lancia Astura Series III с элегантным обтекаемым кузовом Tipo Bocca. Это одна из первых работ знаменитого ателье Pininfarina.

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Автомобиль оснащен 3,0-литровым бензиновым V8 мощностью 83 л. с. Максимальная скорость кабриолета составляет 130 км/ч.

[ + – ] Авто ранее принадлежало Эрику Клэптону Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль был продан в Великобританию, но утерян перед Второй мировой войной. В 1962 году кабриолет нашли в заброшенном поместье и специалисты Pininfarina помогли его отреставрировать.

[ + – ] Под капотом установлен 83-сильный V8 Фото: RM Sotheby's

В 1976 года Lancia Astura Tipo Bocca купил знаменитый британский певец и гитарист Эрик Клэптон. Многократный лауреат Грэмми и исполнитель хитов Layla и Tears in Heaven известен своим увлечением эксклюзивными машинами. Он владел кабриолетом более 10 лет, а затем продал его Pininfarina. Автомобиль неоднократно выигрывал награды на различных конкурсах и ретро-фестивалях.

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