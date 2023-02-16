Раритетну 87-річну Lancia зіркового співака продадуть за ціною понад $2 мільйони (фото)

Усього випустили лише шість кабріолетів Lancia Astura з обтічним кузовом Tipo Bocca від Pininfarina. Довгий час раритетним автомобілем володів знаменитий британський співак Ерік Клептон.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили кабріолет Lancia Astura 1936 року. За рідкісне авто планують отримати від 2 до 2,4 мільйона доларів. Його історію розповіли на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Всього випущено лише шість Lancia Astura Tipo Bocca Фото: RM Sotheby's

Така висока ціна обумовлена рідкістю моделі — всього випустили тільки шість кабріолетів Lancia Astura Series III з елегантним кузовом Tipo Bocca. Це одна з перших робіт знаменитого Pininfarina ательє.

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Автомобіль оснащений 3,0-літровим бензиновим V8 потужністю 83 к. с. Максимальна швидкість кабріолета становить 130 км/год.

[ + – ] Автомобіль раніше належав Еріку Клептону Фото: RM Sotheby's

Саме цей автомобіль проданий до Великобританії, але загублений перед Другою світовою війною. У 1962 році кабріолет знайшли в занедбаному маєтку та фахівці Pininfarina допомогли його відреставрувати.

[ + – ] Під капотом встановлений 83-сильний V8 Фото: RM Sotheby's

У 1976 році Lancia Astura Tipo Bocca купив знаменитий британський співак та гітарист Ерік Клептон. Багаторазовий лауреат "Греммі" та виконавець хітів Layla та Tears in Heaven відомий своїм захопленням ексклюзивними машинами. Він володів кабріолетом понад 10 років, а потім продав його Pininfarina. Автомобіль неодноразово вигравав нагороди на різноманітних конкурсах та ретро-фестивалях.

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