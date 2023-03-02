Перезапуск легенды: рассекречена новая AC Cobra второго поколения (фото)

AC Cobra станет крупнее и комфортнее, а также получит современные опции. Топовая 654-сильная версия сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с.

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Опубликованы официальные изображения новой AC Cobra. Легендарная спортивная модель сменила поколение впервые за 60 лет. Об этом пишет издание Autocar.

Перезапуск Cobra приурочили к 122-летию компании AC Cars. Презентация модели состоится до конца весны.

[ + – ] Родстер станет крупнее и тяжелее Фото: Autocar

Новая AC Cobra GT Roadster сохраняет фирменный дизайн с длинным капотом, круглыми фарами и расширенной задней частью. В то же время появились современные колесные диски и диодная оптика.

В основе авто лежит современное алюминиевое шасси производства итальянской компании Icona Design. Все кузовные панели теперь карбоновые, но масса при этом выросла почти до 1500 кг. Дело в том, что родстер стал заметно крупнее – его колесная база достигла 2570 мм.

[ + – ] Салон авто сделают комфортнее Фото: Autocar

К тому же, новая Cobra тяжелее потому, что ее салон стал более комфортабельным. Там установлены удобные сиденья, появились электростеклоподъемники, кондиционер и мультимедийная система.

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AC Cobra 2023 по-прежнему будет оснащаться двигателем V8 от Ford. Его предложат в атмосферной и компрессорной версиях, причем в последнем случае отдача составит 654 л. с. и 780 Нм. Разгон до 100 км/ч займет 3,6 с. Родстер можно будет выбрать с 6-ступенчатой механической и 10-ступенчатой автоматической КПП.

[ + – ] Топовая версия получит 654-сильный V8 Фото: Autocar

Вместе с тем, в AC Cars не планируют отказываться и от оригинальной Cobra. Напомним, она появилась в 1962 году, когда знаменитый конструктор Кэрролл Шелби соединил шасси и кузов легкого британского родстера AC Ace с огромным и мощным двигателем Ford V8. Спорткар выиграл множество гонок и стал культовым.

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