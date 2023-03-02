Перезапуск легенди: розсекречено нову AC Cobra другого покоління (фото)

AC Cobra стане більшим і комфортнішим, а також отримає сучасні опції. Топова 654-сильна версія зможе розганятися до 100 км/год за 3,6 с.

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Опубліковано офіційні зображення нової AC Cobra. Легендарна спортивна модель змінила покоління уперше за 60 років. Про це пише видання Autocar.

Перезапуск Cobra приурочили до 122-річчя компанії AC Cars. Презентація моделі відбудеться до кінця весни.

[ + – ] Родстер стане більшим і важчим Фото: Autocar

Нова AC Cobra GT Roadster зберігає фірмовий дизайн з довгим капотом, круглими фарами та розширеною задньою частиною. У той же час з'явилися сучасні колісні диски та діодна оптика.

В основі авто лежить сучасне алюмінієве шасі виробництва італійської компанії Icona Design. Всі кузовні панелі тепер карбонові, але при цьому маса зросла майже до 1500 кг. Справа в тому, що родстер став помітно більшим – його колісна база досягла 2570 мм.

[ + – ] Салон авто зроблять комфортнішим Фото: Autocar

До того ж, нова Cobra важча тому, що її салон став комфортабельнішим. Там встановлені зручні сидіння, з'явилися електросклопідйомники, кондиціонер та мультимедійна система.

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AC Cobra 2023, як і раніше, буде оснащуватися двигуном V8 від Ford. Його запропонують в атмосферній та компресорній версіях, ще й в останньому випадку віддача становитиме 654 к. с. та 780 Нм. Розгін до 100 км/год займе 3,6 с. Родстер можна буде вибрати з 6-ступінчастою механічною та 10-ступінчастою автоматичною КПП.

[ + – ] Топова версія отримає 654-сильний V8 Фото: Autocar

У той же час у AC Cars не планують відмовлятися і від оригінальної Cobra. Нагадаємо, вона з'явилася в 1962 році, коли знаменитий конструктор Керрол Шелбі поєднав шасі та кузов легкого британського родстера AC Ace з величезним та потужним двигуном Ford V8. Спорткар виграв безліч гонок та став культовим.

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