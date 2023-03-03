Украинцы стали чаще покупать грузовики: самые популярные модели февраля
Чаще всего украинцы выбирают подержанные седельные тягачи. Только 4,9% рынка занимают грузовики без пробега.
В Украине стабилизировался рынок седельных тягачей, улучшив показатели в сравнении с 2022 годом. Об этом рассказали на сайте Института исследований авторынка.
За февраль в Украине купили 3,3 тысячи новых и подержанных грузовиков. Этот показатель увеличился на 37,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Около 51,5% седельных тягачей импортировали подержанными из других стран. Их количество составило примерно 1,7 тысячи единиц.
На внутреннем рынке Украины реализовали 1,5 тысячи грузовиков. Они составляют 43,6% от общего количества проданных грузовиков в феврале.
Новые грузовики заняли всего 4,9% рынка. Украинцы в феврале купили только 163 тягача.Важно
Самые популярные подержанные седельные тягачи на внутреннем рынке
DAF XF стал лидером среди всех седельных тягачей на внутреннем рынке в феврале. Всего за месяц украинцы заключили 413 сделок купли-продажи этой модели.
За февраль в Украине купили 166 грузовиков Volvo FH. Третье место по продажам занял MAN TGX — 152 единицы.
ТОП-15 самых продаваемых седельных тягачей с пробегом на внутреннем рынке за февраль:
- DAF XF — 413 авто
- Volvo FH — 166 авто
- MAN TGX — 161 авто
- Renault Magnum — 158 авто
- Renault Premium — 114 авто
- MAN TGA — 91 авто
- Scania R-Series — 68 авто
- DAF CF — 52 авто
- Mercedes-Benz Actros — 30 авто
- MAN TGS — 28 авто
- Iveco Stralis — 26 авто
- Scania G-Series — 17 авто
- Volvo FM — 15 авто
- Renault T-Truck — 14 авто
- MAN F2000 — 11 авто
Самые популярные подержанные седельные тягачи, импортированные из-за границы
В феврале в Украину чаще всего привозили грузовик DAF XF. За месяц было зарегистрировано 826 таких тягачей.
На втором месте по продажам тягачей разместился MAN TGX — 685 единиц. Третью строчку занимает Volvo FH — 400 зарегистрированных тягачей.
ТОП-15 самых продаваемых седельных тягачей с пробегом, импортированных из-за границы за февраль:
- DAF XF — 826 авто
- MAN TGX — 685 авто
- Volvo FH — 400 авто
- Renault Magnum — 200 авто
- Scania R-Series — 183 авто
- Renault Premium — 167 авто
- Mercedes-Benz Actros — 130 авто
- MAN TGA — 108 авто
- DAF CF — 102 авто
- MAN TGS — 74 авто
- Renault T-Truck — 63 авто
- Iveco Stralis — 57 авто
- Scania G-Series — 28 авто
- Volvo FM — 28 авто
- Scania P-Series — 12 авто
Самые популярные новые седельные тягачи на внутреннем рынке
Эксперты отметили, что продажи новых седельных тягачей в Украине находятся на довольно низком уровне из-за экономических проблем в стране. Также виновата низкая покупательная способность клиентов.
Лидером на рынке новых седельных тягачей стал Mercedes-Benz Actros. За февраль украинцы купили 50 таких грузовиков. Вторую строчку занимает Volvo FH (39 авто0, а третье место — DAF XF (29 шт.).
ТОП-15 самых продаваемых новых седельных тягачей на внутреннем рынке:
- Mercedes-Benz Actros — 50 авто
- Volvo FH — 39 авто
- DAF XF — 29 авто
- MAN TGX — 9 авто
- Scania R-Series — 9 авто
- Iveco Stralis — 8 авто
- Renault T-Truck — 7 авто
- Scania S-Series — 7 авто
- Renault C440 — 2 авто
- DAF XG+ — 1 авто
- Scania G-Series — 1 авто
- Scania P-Series — 1 авто
Ранее Фокус сообщал, что за февраль украинцы купили около 2,7 тысячи новых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами.
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