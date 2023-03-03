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Авто

Украинцы стали чаще покупать грузовики: самые популярные модели февраля

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Фото: MAN | Тягач MAN TGX пользуется большим спросом в Украине

Чаще всего украинцы выбирают подержанные седельные тягачи. Только 4,9% рынка занимают грузовики без пробега.

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В Украине стабилизировался рынок седельных тягачей, улучшив показатели в сравнении с 2022 годом. Об этом рассказали на сайте Института исследований авторынка.

За февраль в Украине купили 3,3 тысячи новых и подержанных грузовиков. Этот показатель увеличился на 37,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Около 51,5% седельных тягачей импортировали подержанными из других стран. Их количество составило примерно 1,7 тысячи единиц.

На внутреннем рынке Украины реализовали 1,5 тысячи грузовиков. Они составляют 43,6% от общего количества проданных грузовиков в феврале.

Новые грузовики заняли всего 4,9% рынка. Украинцы в феврале купили только 163 тягача.

Важно
Какие подержанные автомобили покупают украинцы: самые популярные модели февраля
Какие подержанные автомобили покупают украинцы: самые популярные модели февраля

Самые популярные подержанные седельные тягачи на внутреннем рынке

DAF XF Fullscreen
DAF XF занял первое место по продажам подержанных седельных тягачей на внутреннем рынке
Фото: DAF

DAF XF стал лидером среди всех седельных тягачей на внутреннем рынке в феврале. Всего за месяц украинцы заключили 413 сделок купли-продажи этой модели.

За февраль в Украине купили 166 грузовиков Volvo FH. Третье место по продажам занял MAN TGX — 152 единицы.

ТОП-15 самых продаваемых седельных тягачей с пробегом на внутреннем рынке за февраль:

  1. DAF XF — 413 авто
  2. Volvo FH — 166 авто
  3. MAN TGX — 161 авто
  4. Renault Magnum — 158 авто
  5. Renault Premium — 114 авто
  6. MAN TGA — 91 авто
  7. Scania R-Series — 68 авто
  8. DAF CF — 52 авто
  9. Mercedes-Benz Actros — 30 авто
  10. MAN TGS — 28 авто
  11. Iveco Stralis — 26 авто
  12. Scania G-Series — 17 авто
  13. Volvo FM — 15 авто
  14. Renault T-Truck — 14 авто
  15. MAN F2000 — 11 авто

Самые популярные подержанные седельные тягачи, импортированные из-за границы

DAF XF Fullscreen
DAF XF стал лидером и на рынке импортных грузовиков
Фото: DAF

В феврале в Украину чаще всего привозили грузовик DAF XF. За месяц было зарегистрировано 826 таких тягачей.

На втором месте по продажам тягачей разместился MAN TGX — 685 единиц. Третью строчку занимает Volvo FH — 400 зарегистрированных тягачей.

ТОП-15 самых продаваемых седельных тягачей с пробегом, импортированных из-за границы за февраль:

  1. DAF XF — 826 авто
  2. MAN TGX — 685 авто
  3. Volvo FH — 400 авто
  4. Renault Magnum — 200 авто
  5. Scania R-Series — 183 авто
  6. Renault Premium — 167 авто
  7. Mercedes-Benz Actros — 130 авто
  8. MAN TGA — 108 авто
  9. DAF CF — 102 авто
  10. MAN TGS — 74 авто
  11. Renault T-Truck — 63 авто
  12. Iveco Stralis — 57 авто
  13. Scania G-Series — 28 авто
  14. Volvo FM — 28 авто
  15. Scania P-Series — 12 авто

Самые популярные новые седельные тягачи на внутреннем рынке

Mercedes-Benz Actros Fullscreen
Среди новых тягачей украинцы предпочитают Mercedes-Benz Actros
Фото: Mercedes-Benz

Эксперты отметили, что продажи новых седельных тягачей в Украине находятся на довольно низком уровне из-за экономических проблем в стране. Также виновата низкая покупательная способность клиентов.

Лидером на рынке новых седельных тягачей стал Mercedes-Benz Actros. За февраль украинцы купили 50 таких грузовиков. Вторую строчку занимает Volvo FH (39 авто0, а третье место — DAF XF (29 шт.).

ТОП-15 самых продаваемых новых седельных тягачей на внутреннем рынке:

  1. Mercedes-Benz Actros — 50 авто
  2. Volvo FH — 39 авто
  3. DAF XF — 29 авто
  4. MAN TGX — 9 авто
  5. Scania R-Series — 9 авто
  6. Iveco Stralis — 8 авто
  7. Renault T-Truck — 7 авто
  8. Scania S-Series — 7 авто
  9. Renault C440 — 2 авто
  10. DAF XG+ — 1 авто
  11. Scania G-Series — 1 авто
  12. Scania P-Series — 1 авто

Ранее Фокус сообщал, что за февраль украинцы купили около 2,7 тысячи новых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами.

Также мы писали, что в Украине появился самый мощный в мире грузовик.