Украинцы стали чаще покупать грузовики: самые популярные модели февраля

Чаще всего украинцы выбирают подержанные седельные тягачи. Только 4,9% рынка занимают грузовики без пробега.

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В Украине стабилизировался рынок седельных тягачей, улучшив показатели в сравнении с 2022 годом. Об этом рассказали на сайте Института исследований авторынка.

За февраль в Украине купили 3,3 тысячи новых и подержанных грузовиков. Этот показатель увеличился на 37,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Около 51,5% седельных тягачей импортировали подержанными из других стран. Их количество составило примерно 1,7 тысячи единиц.

На внутреннем рынке Украины реализовали 1,5 тысячи грузовиков. Они составляют 43,6% от общего количества проданных грузовиков в феврале.

Новые грузовики заняли всего 4,9% рынка. Украинцы в феврале купили только 163 тягача.

Важно

Какие подержанные автомобили покупают украинцы: самые популярные модели февраля

Самые популярные подержанные седельные тягачи на внутреннем рынке

[ + – ] DAF XF занял первое место по продажам подержанных седельных тягачей на внутреннем рынке Фото: DAF

DAF XF стал лидером среди всех седельных тягачей на внутреннем рынке в феврале. Всего за месяц украинцы заключили 413 сделок купли-продажи этой модели.

За февраль в Украине купили 166 грузовиков Volvo FH. Третье место по продажам занял MAN TGX — 152 единицы.

ТОП-15 самых продаваемых седельных тягачей с пробегом на внутреннем рынке за февраль:

DAF XF — 413 авто Volvo FH — 166 авто MAN TGX — 161 авто Renault Magnum — 158 авто Renault Premium — 114 авто MAN TGA — 91 авто Scania R-Series — 68 авто DAF CF — 52 авто Mercedes-Benz Actros — 30 авто MAN TGS — 28 авто Iveco Stralis — 26 авто Scania G-Series — 17 авто Volvo FM — 15 авто Renault T-Truck — 14 авто MAN F2000 — 11 авто

Самые популярные подержанные седельные тягачи, импортированные из-за границы

[ + – ] DAF XF стал лидером и на рынке импортных грузовиков Фото: DAF

В феврале в Украину чаще всего привозили грузовик DAF XF. За месяц было зарегистрировано 826 таких тягачей.

На втором месте по продажам тягачей разместился MAN TGX — 685 единиц. Третью строчку занимает Volvo FH — 400 зарегистрированных тягачей.

ТОП-15 самых продаваемых седельных тягачей с пробегом, импортированных из-за границы за февраль:

DAF XF — 826 авто MAN TGX — 685 авто Volvo FH — 400 авто Renault Magnum — 200 авто Scania R-Series — 183 авто Renault Premium — 167 авто Mercedes-Benz Actros — 130 авто MAN TGA — 108 авто DAF CF — 102 авто MAN TGS — 74 авто Renault T-Truck — 63 авто Iveco Stralis — 57 авто Scania G-Series — 28 авто Volvo FM — 28 авто Scania P-Series — 12 авто

Самые популярные новые седельные тягачи на внутреннем рынке

[ + – ] Среди новых тягачей украинцы предпочитают Mercedes-Benz Actros Фото: Mercedes-Benz

Эксперты отметили, что продажи новых седельных тягачей в Украине находятся на довольно низком уровне из-за экономических проблем в стране. Также виновата низкая покупательная способность клиентов.

Лидером на рынке новых седельных тягачей стал Mercedes-Benz Actros. За февраль украинцы купили 50 таких грузовиков. Вторую строчку занимает Volvo FH (39 авто0, а третье место — DAF XF (29 шт.).

ТОП-15 самых продаваемых новых седельных тягачей на внутреннем рынке:

Mercedes-Benz Actros — 50 авто Volvo FH — 39 авто DAF XF — 29 авто MAN TGX — 9 авто Scania R-Series — 9 авто Iveco Stralis — 8 авто Renault T-Truck — 7 авто Scania S-Series — 7 авто Renault C440 — 2 авто DAF XG+ — 1 авто Scania G-Series — 1 авто Scania P-Series — 1 авто

Ранее Фокус сообщал, что за февраль украинцы купили около 2,7 тысячи новых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами.

Также мы писали, что в Украине появился самый мощный в мире грузовик.