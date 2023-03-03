Українці почали частіше купувати вантажівки: найпопулярніші моделі лютого
Найчастіше українці обирають сідлові тягачі. Лише 4,9% ринку займають вантажівки без пробігу.
В Україні стабілізувався ринок сідлових тягачів, покращивши показники порівняно з 2022 роком. Про це розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.
За лютий в Україні купили 3,3 тисячі нових і вживаних вантажівок. Цей показник збільшився на 37,5% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Близько 51,5% сідлових тягачів імпортували з інших країн. Їхня кількість склала приблизно 1,7 тисячі одиниць.
На внутрішньому ринку України реалізували 1,5 тисячі вантажівок. Вони становлять 43,6% від загальної кількості проданих вантажівок у лютому.
Нові вантажівки зайняли лише 4,9% ринку. Українці в лютому купили лише 163 тягачі.Важливо
Найпопулярніші вживані сідлові тягачі на внутрішньому ринку
DAF XF став лідером серед усіх сідлових тягачів на внутрішньому ринку в лютому. Загалом за місяць українці уклали 413 угод купівлі-продажу цієї моделі.
За лютий купили 166 вантажівок Volvo FH. Третє місце з продажу зайняв MAN TGX — 152 одиниці.
Топ 15 сідлових тягачів із пробігом на внутрішньому ринку за лютий:
- DAF XF — 413 авто
- Volvo FH — 166 авто
- MAN TGX — 161 авто
- Renault Magnum — 158 авто
- Renault Premium — 114 авто
- MAN TGA — 91 авто
- Scania R-Series — 68 авто
- DAF CF — 52 авто
- Mercedes-Benz Actros — 30 авто
- MAN TGS — 28 авто
- Iveco Stralis — 26 авто
- Scania G-Series — 17 авто
- Volvo FM — 15 авто
- Renault T-Truck — 14 авто
- MAN F2000 — 11 авто
Найпопулярніші вживані сідлові тягачі, імпортовані з-за кордону
У лютому в Україну найчастіше привозили вантажівку DAF XF. За місяць було зареєстровано 826 таких тягачів.
На другому місці з продажу тягачів розмістився MAN TGX — 685 одиниць. Третій рядок займає Volvo FH — 400 зареєстрованих тягачів.
Топ 15 сідлових тягачів із пробігом, що найбільше продаються, імпортованих з-за кордону за лютий:
- DAF XF — 826 авто
- MAN TGX — 685 авто
- Volvo FH — 400 авто
- Renault Magnum — 200 авто
- Scania R-Series — 183 авто
- Renault Premium — 167 авто
- Mercedes-Benz Actros — 130 авто
- MAN TGA — 108 авто
- DAF CF — 102 авто
- MAN TGS — 74 авто
- Renault T-Truck — 63 авто
- Iveco Stralis — 57 авто
- Scania G-Series — 28 авто
- Volvo FM — 28 авто
- Scania P-Series — 12 авто
Найпопулярніші нові сідлові тягачі на внутрішньому ринку
Експерти зазначили, що продаж нових сідлових тягачів в Україні перебуває на досить низькому рівні через економічні проблеми в країні. Також винна низька купівельна спроможність клієнтів.
Лідером на ринку нових сідлових тягачів став Mercedes-Benz Actros. За лютий українці купили 50 таких вантажівок. Другий рядок займає Volvo FH (39 авто), а третє місце — DAF XF (29 шт.).
Топ 15 нових сідлових тягачів, що продаються на внутрішньому ринку:
- Mercedes-Benz Actros — 50 авто
- Volvo FH — 39 авто
- DAF XF — 29 авто
- MAN TGX — 9 авто
- Scania R-Series — 9 авто
- Iveco Stralis — 8 авто
- Renault T-Truck — 7 авто
- Scania S-Series — 7 авто
- Renault C440 — 2 авто
- DAF XG+ — 1 авто
- Scania G-Series — 1 авто
- Scania P-Series — 1 авто
Раніше Фокус повідомляв, що за лютий українці купили близько 2,7 тисячі нових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами.
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