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Авто

Українці почали частіше купувати вантажівки: найпопулярніші моделі лютого

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Фото: MAN | Тягач MAN TGX має великий попит в Україні

Найчастіше українці обирають сідлові тягачі. Лише 4,9% ринку займають вантажівки без пробігу.

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В Україні стабілізувався ринок сідлових тягачів, покращивши показники порівняно з 2022 роком. Про це розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.

За лютий в Україні купили 3,3 тисячі нових і вживаних вантажівок. Цей показник збільшився на 37,5% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Близько 51,5% сідлових тягачів імпортували з інших країн. Їхня кількість склала приблизно 1,7 тисячі одиниць.

На внутрішньому ринку України реалізували 1,5 тисячі вантажівок. Вони становлять 43,6% від загальної кількості проданих вантажівок у лютому.

Нові вантажівки зайняли лише 4,9% ринку. Українці в лютому купили лише 163 тягачі.

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Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі лютого
Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі лютого

Найпопулярніші вживані сідлові тягачі на внутрішньому ринку

DAF XF Fullscreen
DAF XF посів перше місце з продажу вживаних сідлових тягачів на внутрішньому ринку
Фото: DAF

DAF XF став лідером серед усіх сідлових тягачів на внутрішньому ринку в лютому. Загалом за місяць українці уклали 413 угод купівлі-продажу цієї моделі.

За лютий купили 166 вантажівок Volvo FH. Третє місце з продажу зайняв MAN TGX — 152 одиниці.

Топ 15 сідлових тягачів із пробігом на внутрішньому ринку за лютий:

  1. DAF XF — 413 авто
  2. Volvo FH — 166 авто
  3. MAN TGX — 161 авто
  4. Renault Magnum — 158 авто
  5. Renault Premium — 114 авто
  6. MAN TGA — 91 авто
  7. Scania R-Series — 68 авто
  8. DAF CF — 52 авто
  9. Mercedes-Benz Actros — 30 авто
  10. MAN TGS — 28 авто
  11. Iveco Stralis — 26 авто
  12. Scania G-Series — 17 авто
  13. Volvo FM — 15 авто
  14. Renault T-Truck — 14 авто
  15. MAN F2000 — 11 авто

Найпопулярніші вживані сідлові тягачі, імпортовані з-за кордону

DAF XF Fullscreen
DAF XF став лідером і на ринку імпортних вантажівок
Фото: DAF

У лютому в Україну найчастіше привозили вантажівку DAF XF. За місяць було зареєстровано 826 таких тягачів.

На другому місці з продажу тягачів розмістився MAN TGX — 685 одиниць. Третій рядок займає Volvo FH — 400 зареєстрованих тягачів.

Топ 15 сідлових тягачів із пробігом, що найбільше продаються, імпортованих з-за кордону за лютий:

  1. DAF XF — 826 авто
  2. MAN TGX — 685 авто
  3. Volvo FH — 400 авто
  4. Renault Magnum — 200 авто
  5. Scania R-Series — 183 авто
  6. Renault Premium — 167 авто
  7. Mercedes-Benz Actros — 130 авто
  8. MAN TGA — 108 авто
  9. DAF CF — 102 авто
  10. MAN TGS — 74 авто
  11. Renault T-Truck — 63 авто
  12. Iveco Stralis — 57 авто
  13. Scania G-Series — 28 авто
  14. Volvo FM — 28 авто
  15. Scania P-Series — 12 авто

Найпопулярніші нові сідлові тягачі на внутрішньому ринку

Mercedes-Benz Actros Fullscreen
Серед нових тягачів українці віддають перевагу Mercedes-Benz Actros
Фото: Mercedes-Benz

Експерти зазначили, що продаж нових сідлових тягачів в Україні перебуває на досить низькому рівні через економічні проблеми в країні. Також винна низька купівельна спроможність клієнтів.

Лідером на ринку нових сідлових тягачів став Mercedes-Benz Actros. За лютий українці купили 50 таких вантажівок. Другий рядок займає Volvo FH (39 авто), а третє місце — DAF XF (29 шт.).

Топ 15 нових сідлових тягачів, що продаються на внутрішньому ринку:

  1. Mercedes-Benz Actros — 50 авто
  2. Volvo FH — 39 авто
  3. DAF XF — 29 авто
  4. MAN TGX — 9 авто
  5. Scania R-Series — 9 авто
  6. Iveco Stralis — 8 авто
  7. Renault T-Truck — 7 авто
  8. Scania S-Series — 7 авто
  9. Renault C440 — 2 авто
  10. DAF XG+ — 1 авто
  11. Scania G-Series — 1 авто
  12. Scania P-Series — 1 авто

Раніше Фокус повідомляв, що за лютий українці купили близько 2,7 тисячі нових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами.

Також ми писали, що в Україні з'явилася найпотужніша у світі вантажівка.