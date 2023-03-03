Українці почали частіше купувати вантажівки: найпопулярніші моделі лютого

Найчастіше українці обирають сідлові тягачі. Лише 4,9% ринку займають вантажівки без пробігу.

Related video

В Україні стабілізувався ринок сідлових тягачів, покращивши показники порівняно з 2022 роком. Про це розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.

За лютий в Україні купили 3,3 тисячі нових і вживаних вантажівок. Цей показник збільшився на 37,5% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Близько 51,5% сідлових тягачів імпортували з інших країн. Їхня кількість склала приблизно 1,7 тисячі одиниць.

На внутрішньому ринку України реалізували 1,5 тисячі вантажівок. Вони становлять 43,6% від загальної кількості проданих вантажівок у лютому.

Нові вантажівки зайняли лише 4,9% ринку. Українці в лютому купили лише 163 тягачі.

Важливо

Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі лютого

Найпопулярніші вживані сідлові тягачі на внутрішньому ринку

[ + – ] DAF XF посів перше місце з продажу вживаних сідлових тягачів на внутрішньому ринку Фото: DAF

DAF XF став лідером серед усіх сідлових тягачів на внутрішньому ринку в лютому. Загалом за місяць українці уклали 413 угод купівлі-продажу цієї моделі.

За лютий купили 166 вантажівок Volvo FH. Третє місце з продажу зайняв MAN TGX — 152 одиниці.

Топ 15 сідлових тягачів із пробігом на внутрішньому ринку за лютий:

DAF XF — 413 авто Volvo FH — 166 авто MAN TGX — 161 авто Renault Magnum — 158 авто Renault Premium — 114 авто MAN TGA — 91 авто Scania R-Series — 68 авто DAF CF — 52 авто Mercedes-Benz Actros — 30 авто MAN TGS — 28 авто Iveco Stralis — 26 авто Scania G-Series — 17 авто Volvo FM — 15 авто Renault T-Truck — 14 авто MAN F2000 — 11 авто

Найпопулярніші вживані сідлові тягачі, імпортовані з-за кордону

[ + – ] DAF XF став лідером і на ринку імпортних вантажівок Фото: DAF

У лютому в Україну найчастіше привозили вантажівку DAF XF. За місяць було зареєстровано 826 таких тягачів.

На другому місці з продажу тягачів розмістився MAN TGX — 685 одиниць. Третій рядок займає Volvo FH — 400 зареєстрованих тягачів.

Топ 15 сідлових тягачів із пробігом, що найбільше продаються, імпортованих з-за кордону за лютий:

DAF XF — 826 авто MAN TGX — 685 авто Volvo FH — 400 авто Renault Magnum — 200 авто Scania R-Series — 183 авто Renault Premium — 167 авто Mercedes-Benz Actros — 130 авто MAN TGA — 108 авто DAF CF — 102 авто MAN TGS — 74 авто Renault T-Truck — 63 авто Iveco Stralis — 57 авто Scania G-Series — 28 авто Volvo FM — 28 авто Scania P-Series — 12 авто

Найпопулярніші нові сідлові тягачі на внутрішньому ринку

[ + – ] Серед нових тягачів українці віддають перевагу Mercedes-Benz Actros Фото: Mercedes-Benz

Експерти зазначили, що продаж нових сідлових тягачів в Україні перебуває на досить низькому рівні через економічні проблеми в країні. Також винна низька купівельна спроможність клієнтів.

Лідером на ринку нових сідлових тягачів став Mercedes-Benz Actros. За лютий українці купили 50 таких вантажівок. Другий рядок займає Volvo FH (39 авто), а третє місце — DAF XF (29 шт.).

Топ 15 нових сідлових тягачів, що продаються на внутрішньому ринку:

Mercedes-Benz Actros — 50 авто Volvo FH — 39 авто DAF XF — 29 авто MAN TGX — 9 авто Scania R-Series — 9 авто Iveco Stralis — 8 авто Renault T-Truck — 7 авто Scania S-Series — 7 авто Renault C440 — 2 авто DAF XG+ — 1 авто Scania G-Series — 1 авто Scania P-Series — 1 авто

Раніше Фокус повідомляв, що за лютий українці купили близько 2,7 тисячі нових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами.

Також ми писали, що в Україні з'явилася найпотужніша у світі вантажівка.