Кем были первые женщины-автомобилистки на территории Украины (фото)

Женское автомобильное движение на территории Украины зародилось еще в конце ХІХ века. Среди первых автомобилисток были представительницы дворянских родов и оперные дивы.

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Первая женщина-водитель на территории Украины села за руль авто 127 лет назад. Это удалось установить экспертам Исторического Автоклуба, сообщает Auto-Consulting.

[ + – ] Peugeot Type 11 1896 года — такое же авто было у Анны Абалемек

В рамках исследования автомобильные историки определили, что 23 марта 1896 года княгиня Анна Абалемек (девичья фамилия – Гижицкая) из Одессы заказала Peugeot Type 11. Документы об этом сохранились во французском архиве. Авто ей доставили в июне и она стала первой автомобилисткой на территории Российской империи.

Peugeot Type 11 был довольно новой моделью на то время, ведь его начали выпускать в 1895 году. Всего собрали 27 таких авто с 1,6-литровым двухцилиндровым мотором Daimler. К слову, это был первый Peugeot в Украине.

[ + – ] Daimler 1898 года, принадлежавший барону фон Мекку Фото: Auto-consulting

Кроме того, в Историческом Автоклубе установили личности и других автомобилисток тех лет. Так, с 1898 года за руль машины садилась Галина фон Мекк, дочка основателя Киевского клуба автомобилистов барона Николая фон Мекка. Сохранились даже фото ее авто марки Daimler. В 1911 году она Галина фон Мекк приняла участие в гонке Санкт-Петербург – Киев – Симферополь.

[ + – ] Соломия Крушельницкая и ее Fiat Zero

В Одесском автоклубе состояла Надежда Сухомлинова из Херсона. Сначала она ездила на автомобиле Benz, а затем приобрела Berliet.

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Заядлой автомобилисткой была Соломия Крушельницкая. Украинская оперная дива даже путешествовала по разным городам на своем Fiat Zero.

Прима будапештской оперы Шари Федак также увлекалась вождением. Она родом из Берегово и считается первой автомобилисткой в Венгрии. Певица также ценила Peugeot и однажды подарила французское авто своему отцу.

[ + – ] Гетьман Скоропадский использовал Rolls-Royce Елены Броницкой

Кроме того, историки отметили интересный факт: знаменитый Rolls-Royce гетьмана Павла Скоропадского также поначалу принадлежал женщине. Его приобрела Елена Броницкая из Брусилова, но во время войны авто реквизировали.

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