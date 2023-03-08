Ким були перші жінки-автомобілістки на території України (фото)

Жіночий автомобільний рух на території України зародився ще наприкінці ХІХ ст. Серед перших автомобілісток були представниці дворянських пологів та оперні діви.

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Перша жінка-водій на території України сіла за кермо авто 127 років тому. Це вдалося встановити експертам Історичного Автоклубу, повідомляє AutoConsulting.

[ + – ] Peugeot Type 11 1896 — таке ж авто було у Анни Абалемек

У рамках дослідження автомобільні історики визначили, що 23 березня 1896 року княгиня Ганна Абалемек (дівоче прізвище – Гіжицька) з Одеси замовила Peugeot Type 11. Документи про це збереглися у французькому архіві. Автомобіль їй доставили в червні і вона стала першою автомобілісткою на території Російської імперії.

Peugeot Type 11 був досить новою моделлю на той час, адже його почали випускати 1895 року. Всього зібрали 27 таких авто з 1,6-літровим двоциліндровим двигуном Daimler. Це був перший Peugeot в Україні.

[ + – ] Daimler 1898, що належав барону фон Мекку Фото: Auto-consulting

Крім того, в Історичному Автоклубі встановили особи та інших автомобілісток тих років. Так, з 1898 року за кермо машини сідала Галина фон Мекка, донька засновника Київського клубу автомобілістів барона Миколи фон Мекка. Збереглися навіть фото її авто марки Daimler. 1911 року вона Галина фон Мекк взяла участь у гонці Санкт-Петербург – Київ – Сімферополь.

[ + – ] Соломія Крушельницька та її Fiat Zero

В Одеському автоклубі була Надія Сухомлінова з Херсона. Спочатку вона їздила автомобілем Benz, а потім придбала Berliet.

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Затятою автомобілісткою була Соломія Крушельницька. Українська оперна діва навіть подорожувала різними містами на своєму Fiat Zero.

Прима будапештської опери Шарі Федак також захоплювалася водінням. Вона родом із Берегова і вважається першою автомобілісткою в Угорщині. Співачка також цінувала Peugeot і одного разу подарувала французьке авто своєму батькові.

[ + – ] Гетьман Скоропадський використав Rolls-Royce Олени Броницької

Крім того, історики наголосили на цікавому факті: знаменитий Rolls-Royce гетьмана Павла Скоропадського також спочатку належав жінці. Його придбала Олена Броницька із Брусилова, але під час війни авто реквізували.

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