Лучшая инвестиция: ретро-авто дорожают быстрее, чем бриллианты и антиквариат

За прошлый год стоимость коллекционных старинных автомобилей выросла в среднем на 25%. Большинство предметов роскоши дорожают не так быстро.

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Старинные автомобили признаны лучшей инвестицией по результатам 2022 года. Они дорожают гораздо быстрее, чем другие предметы роскоши или коллекционирования. Об этом свидетельствуют результаты исследования британской консалтинговой компании Knight Frank.

За 2022 год средняя стоимость ретро-авто на рынке прибавила 25%, а за последнее десятилетие она выросла сразу на 185%. Особо отмечается, что старинные автомобили дорожают быстрее, чем ювелирные изделия, бриллианты, антикварная мебель, часы и марочные вина.

Mercedes 300 SLR в 2022 году стал самым дорогим авто всех времен и народов Фото: Mercedes-Benz

Сравнимую с авто динамику роста цен за прошлый год продемонстрировала лишь живопись известных авторов (+29%), а за 10 лет сильнее подорожало только коллекционное виски (+373%).

Именно в прошлом году был установлен рекорд стоимости винтажного авто – уникальный Mercedes-Benz 300 SLR продали за 142 миллиона евро. Это вдвое больше, чем предыдущее достижение.

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К тому же, отдельные коллекционные модели дорожают буквально на глазах – так, недавно Ford Sierra RS500 Cosworth продали за 712 500 долларов, хотя ранее его цена не превышала 150 000 долларов. Именно поэтому эксперты рекомендуют инвестировать именнов эксклюзивные ретро-авто.

Ранее Фокус сообщал, что уникальный Mercedes 1928 года от украинского дизайнера ушел с молотка до 730 000 долларов.

Также мы писали, что неприметную Acura 1997 года продали по цене нового Гелендвагена.