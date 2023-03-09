Найкраща інвестиція: ретро-авто дорожчають швидше, ніж діаманти й антикваріат

За минулий рік вартість старовинних колекційних автомобілів зросла переважно на 25%. Більшість предметів розкоші дорожчають не так швидко.

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Старовинні автомобілі визнані найкращою інвестицією за результатами 2022 року. Вони дорожчають набагато швидше, ніж інші предмети розкоші або колекціонування. Про це свідчать результати дослідження британської консалтингової компанії Knight Frank.

За 2022 рік середня вартість ретро-авто на ринку додала 25%, а за останнє десятиліття вона зросла відразу на 185%. Особливо зазначається, що старовинні автомобілі дорожчають швидше, ніж ювелірні вироби, діаманти, антикварні меблі, годинники та марочні вина.

Mercedes 300 SLR у 2022 році став найдорожчим авто всіх часів і народів Фото: Mercedes-Benz

Порівняну з авто динаміку росту цін за минулий рік продемонстрував лише живопис відомих авторів (+29%), а за 10 років сильніше подорожчало лише колекційне віскі (+373%).

Саме торік було встановлено рекорд вартості вінтажного авто — унікальний Mercedes-Benz 300 SLR продали за 142 мільйони євро. Це вдвічі більше, аніж попереднє досягнення.

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До того ж окремі колекційні моделі дорожчають буквально на очах — так, нещодавно Ford Sierra RS500 Cosworth продали за 712 500 доларів, хоча раніше його ціна не перевищувала 150 000 доларів. Саме тому експерти рекомендують інвестувати саме в ексклюзивні ретро-авто.

Раніше Фокус повідомляв, що унікальний Mercedes 1928 року від українського дизайнера пішов із молотка до 730 000 доларів.

Також ми писали, що непомітну Acura 1997 продали за ціною нового Ґелендваґена.