В США появился очень необычный внедорожник Chevrolet Corvette (фото)
Энтузиаст создал самый необычный внедорожник с кузовом Chevrolet Corvette. Автомобиль построен на раме от неизвестного внедорожника.
В США заметили необычный автомобиль с кузовом от Chevrolet Corvette C4 на базе неизвестного внедорожника. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Как мы знаем, General Motors планирует превратить Corvette в отдельный бренд, в который также войдут и кроссоверы. Тем не менее некоторые фанаты спорткара решили не ждать этого.
Владелец этого автомобиля создал довольно необычный "гибрид". Это единственный в своем роде внедорожный Chevrolet Corvette.
Вместо простого увеличения клиренса и некоторых других доработок энтузиаст решил пойти другим путем. В итоге кузов спорткара установили на раму внедорожника.
Неизвестно, какая именно модель послужила основной для этого проекта. Помимо этого остается загадкой и характеристики этого "Франкенштейна".Важно
Снимок был сделан в Уэнатчи, штат Вашингтон. Автомобиль стоял на парковке возле торгового центра.
Ранее Фокус рассказал, что умелец создал уникальный спорткар Chevrolet Corvette с необычным обвесом и двигателем от Nissan Skyline.
Также мы писали, что в США на аукционе за $3,14 миллиона продали кабриолет Chevrolet Corvette Stingray 1969 года.