В США появился очень необычный внедорожник Chevrolet Corvette (фото)

Энтузиаст создал самый необычный внедорожник с кузовом Chevrolet Corvette. Автомобиль построен на раме от неизвестного внедорожника.

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Как мы знаем, General Motors планирует превратить Corvette в отдельный бренд, в который также войдут и кроссоверы. Тем не менее некоторые фанаты спорткара решили не ждать этого.

Владелец этого автомобиля создал довольно необычный "гибрид". Это единственный в своем роде внедорожный Chevrolet Corvette.

От оригинального спорткара остался только кузов Фото: Reddit

Вместо простого увеличения клиренса и некоторых других доработок энтузиаст решил пойти другим путем. В итоге кузов спорткара установили на раму внедорожника.

Неизвестно, какая именно модель послужила основной для этого проекта. Помимо этого остается загадкой и характеристики этого "Франкенштейна".

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Снимок был сделан в Уэнатчи, штат Вашингтон. Автомобиль стоял на парковке возле торгового центра.

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