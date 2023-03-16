У США з'явився незвичайний позашляховик Chevrolet Corvette (фото)

Ентузіаст створив незвичайний позашляховик з кузовом Chevrolet Corvette. Автомобіль збудовано на рамі від невідомого позашляховика.

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У США помітили незвичайний автомобіль із кузовом від Chevrolet Corvette C4 на базі невідомого позашляховика. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Як ми знаємо, General Motors планує перетворити Corvette на окремий бренд, у який також увійдуть і кросовери. Проте деякі фанати спорткара вирішили не чекати на це.

Власник цього автомобіля створив досить незвичайний "гібрид". Це єдиний у своєму роді позашляховий Chevrolet Corvette.

Від оригінального спорткара залишився лише кузов Фото: Reddit

Замість простого збільшення кліренсу й деяких інших доробок ентузіаст вирішив піти іншим шляхом. У результаті кузов спорткара встановили на раму позашляховика.

Невідомо, яка саме модель стала основною для цього проєкту. Крім цього, залишаються загадкою і характеристики цього "франкенштейна".

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Знімок було зроблено у Венатчі, що в штаті Вашингтон. Автомобіль стояв на парковці біля торгового центру.

Раніше Фокус розповів, що умілець створив унікальний спорткар Chevrolet Corvette із незвичайним обвісом і двигуном від Nissan Skyline.

Також ми писали, що в США на аукціоні за $3,14 мільйона продали кабріолет Chevrolet Corvette Stingray 1969 року.