Автопроизводители массово отказываются от бюджетных моделей авто: названы причины

Автопроизводители столкнулись с множеством новых проблем при производстве бюджетных авто. Из-за этого от многих таких моделей решили отказаться, сосредоточившись на более дорогих автомобилях.

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Автопроизводители стали чаще отказываться от бюджетных моделей авто, так как их выпуск становится невыгодным. Об этом рассказали на сайте L'argus.

Эксперты поделились, что за четыре года многие бренды почти в 6 раз сократили количество моделей, которые можно приобрести за 16 тысяч долларов. В 2019 на европейском рынке было доступно 40 таких автомобилей, а в 2023 — только 7. В частности, Ford анонсировал прекращение выпуска Fiesta, а Skoda может отказаться сразу от нескольких моделей.

Аналитики считают, что рост цен на авто связан с переориентацией промышленной политики производителей. Теперь они предпочитают прибыльность, а не объемы продаж.

Еще одной проблемой для бюджетных моделей станет введение норм выбросов Евро-7. Из-за этого многие недорогие автомобили придется дорабатывать, в том числе устанавливая гибридные силовые установки, что значительно увеличит их стоимость.

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Эксперты отметили, что увеличение стоимости автомобили повысит спрос на лизинг. За последние несколько лет популярность аренды с возможностью выкупа и долгосрочной аренды стремительно выросла.

Ранее Фокус писал, что линейку бюджетной модели Dacia Spring 2023 пополнила коммерческая версия Cargo за 20 000 евро.