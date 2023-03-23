Автовиробники масово відмовляються від бюджетних моделей авто: названо причини

Автовиробники зіткнулися з безліччю нових проблем під час виробництва бюджетних авто. Через це від багатьох таких моделей вирішили відмовитися, зосередившись на дорожчих автомобілях.

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Автовиробники стали частіше відмовлятися від бюджетних моделей авто, оскільки їхній випуск стає невигідним. Про це повідомили на сайті L'argus.

Експерти поділилися, що за чотири роки більшість брендів майже в 6 разів скоротили кількість моделей, які можна придбати за 16 тисяч доларів. У 2019 році на європейському ринку було доступно 40 таких автомобілів, а у 2023 році — лише 7. Зокрема, Ford анонсував припинення випуску Fiesta, а Skoda може відмовитися одразу від кількох моделей.

Аналітики вважають, що зростання цін на авто пов'язане з переорієнтацією промислової політики виробників. Тепер вони віддають перевагу прибутковості, а не обсягам продажів.

Ще однією проблемою для бюджетних моделей стане запровадження норм викидів Євро-7. Через це багато недорогих автомобілів доведеться допрацьовувати, в тому числі встановлюючи гібридні силові установки, що значно збільшить їхню вартість.

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Експерти зазначили, що збільшення вартості автомобілів підвищить попит на лізинг. За останні кілька років популярність оренди з можливістю викупу та довгострокової оренди стрімко зросла.

Раніше Фокус писав, що лінійку бюджетної моделі Dacia Spring 2023 доповнила комерційна версія Cargo за 20 000 євро.