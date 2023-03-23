Opel готовит новый электрокроссовер с запасом хода до 700 км

Электромобиль Opel Grandland построят на полностью новой платформе. Кроссовер будет доступен в версиях с передним и полным приводом.

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Opel ведет разработку второго поколения модели Grandland. Кроссовер поступит в производство во второй половине 2024 года и станет электромобилем. Эту информацию подтвердили в концерне Stellantis.

Новый Opel Grandland будут выпускать на предприятии в немецком Айзенахе – там выпускают и нынешнее поколение кроссовера. В модернизацию завода инвестируют 130 миллионов евро.

Пока информации про электромобиль Opel Grandland немного. Известно, что он будет построен на платформе STLA Medium, как и будущий Peugeot e-3008 (эта модель появится уже в нынешнем году).

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По предварительным данным, архитектура STLA Medium позволит выпускать электрокары длиной от 4,2 до 5 м с передним или полным приводом и мощностью от 170 до 449 л. с. Она рассчитана на батареи емкостью до 104 кВт∙ч, а запас хода электромобилей может достигать 700 км.

Новый Opel Grandland будет не единственным электрокаром марки, который представят в ближайшее время. Немецкий автопроизводитель выпустит целое электрическое семейство и к 2028 году полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания на европейском рынке.

Ранее Фокус сообщал, что во время испытаний заметили таинственный кроссовер Opel Astra.

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