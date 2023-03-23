Opel готує новий електрокросовер із запасом ходу до 700 км.

Електромобіль Opel Grandland збудують на повністю новій платформі. Кросовер буде доступний у версіях з переднім та повним приводом.

Related video

Opel веде розробку другого покоління Grandland. Кросовер надійде у виробництво у другій половині 2024 року та стане електромобілем. Цю інформацію підтвердили у концерні Stellantis.

Новий Opel Grandland випускатимуть на підприємстві в німецькому Айзенаху — там випускають і нинішнє покоління кросовера. У модернізацію заводу інвестують 130 мільйонів євро.

Поки що інформації про електромобіль Opel Grandland небагато. Відомо, що його буде побудовано на платформі STLA Medium, як і майбутній Peugeot e-3008 (ця модель з'явиться вже цього року).

Важливо

Renault презентували дешевий електричний кросовер-фургон за 20 000 євро (фото)

За попередніми даними, архітектура STLA Medium дозволить випускати електрокари довжиною від 4,2 до 5 м з переднім або повним приводом та потужністю від 170 до 449 к. с. Вона розрахована на батареї ємністю до 104 кВт∙год, а запас ходу електромобілів може сягати 700 км.

Новий Opel Grandland буде не єдиним електрокаром марки, який представлять найближчим часом. Німецький автовиробник випустить цілу електричну лінійку і до 2028 повністю відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння на європейському ринку.

Раніше Фокус повідомляв, що під час випробувань помітили таємничий кросовер Opel Astra.

Також ми писали, що на зміну Opel Insignia прийде кросовер.