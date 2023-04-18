Роскошь и забота об экологии: презентован самый дорогой Volvo в истории (фото)

Volvo EX90 Excellence — флагманская роскошная версия электромобиля. Кроссовер получил экологически чистую отделку салона и комфортабельные задние сиденья с электроприводом и вентиляцией.

Related video

Линейку флагманского Volvo EX90 2024 расширила новая топовая версия Excellence. Электрический кроссовер презентовали на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает официальный сайт Volvo.

У кроссовера двухцветная окраска и 22-дюймовые диски Фото: Volvo

Именно в Китае поначалу будет представлен новый Volvo EX90 Excellence. Цена электрокара не объявлена, но наверняка он будет стоить свыше 100 000 долларов и станет самым дорогим Volvo всех времен.

Сзади установлены два отдельных кресла Фото: Volvo

Электромобиль Volvo EX90 Excellence узнается по эксклюзивной двухцветной окраске и особым 22-дюймовым дискам. В отделке салона на выбор предлагают не кожу, а экологически чистую шерсть и ткань, полученную путем вторичной переработки. Также присутствуют вставки из дерева.

Некоторые переключатели выполнены из хрусталя Фото: Volvo

В отличие от стандартного Volvo EX90 2024, в Excellence только два ряда сидений – кроссовер является четырехместным. На втором ряду установлены два отдельных кресла с подушками в подголовниками, дополненные электроприводом и вентиляцией.

Важно

Цена $27 500 и 3,7 с до сотни: Geely и Volvo создали спортивный электрокроссовер (фото)

Комплектация Volvo EX90 Excellence также включает холодильник, дорогую аудиосистему Bowers & Wilkins и распылитель духов (он управляется переключателем из натурального хрусталя).

Комплектацию пополнил холодильник Фото: Volvo

Характеристики Volvo EX90 Excellence пока не раскрыли, известно лишь, что запас хода электрокроссовера составит 650 км. Стандартная модель предложена в версиях на 408 и 517 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Volvo EX90 появится и в Украине. Кроссовер предложат в двух версиях.

Также мы писали, что Volvo показали электрический купе-кроссовер с запасом хода 480 км.