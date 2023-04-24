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Авто

Названы самые экономные автомобили с 1,0-литровыми двигателями (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Polo вошел в десятку лидеров по экономности

Представленные в рейтинге автомобили расходуют менее 5 литров топлива на 100 км. Также эксперты выделили три модели, которые оказались самыми неэкономными.

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Эксперты определили реальный расход топлива современных автомобилей с 1,0-литровыми двигателями и назвали самые экономные модели. Об этом рассказали на сайте What Car?

Производители часто занижают расход топлива своих автомобилей, из-за чего в реальных условиях он оказывается выше. Представленные в рейтинге авто доказывают обратное.

В тестах True MPG эксперты показывают реальный расход топлива современных автомобилей. В этот раз они протестировали модели с 1,0-литровыми двигателями.

В рейтинг вошли 10 автомобилей в возрасте до пяти лет. Также эксперты выделили три модели, которые оказались самыми неэкономными.

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ТОП-10 автомобилей с 1,0-литровыми двигателями с самым низким расходом топлива:

10. Fiat 500 Hybrid

Fiat 500 Fullscreen
Fiat 500 Hybrid расходует менее 5 литров топлива на 100 км
Фото: Fiat

Средний расход топлива: 4,70 л на 100 км

У Fiat 500 есть модификация с "мягким" гибридом. Эта версия обладает самым низким расходом топлива в моторной гамме модели.

9. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95

Volkswagen Taigo Fullscreen
Volkswagen Taigo оснащен двигателем от хэтчбека Polo
Фото: Volkswagen

Средний расход топлива: 4,66 л на 100 км

Кроссовер Volkswagen Taigo TSI 95 оснащен 1,0-литровым двигателем от хэтчбека Polo. Модель также предлагает высокую практичность и стильный дизайн.

8. Kia Picanto 1.0 DPi ISG

Kia Picanto Fullscreen
Kia Picanto является более просторным автомобилем, чем может показаться на первый взгляд
Фото: Kia

Средний расход топлива: 4,55 л на 100 км

Компактный южнокорейский хэтчбек обладает просторным багажником (по меркам класса) и неплохим управлением. Этот автомобиль отлично подходит для городских поездок, где расход топлива играет не последнюю роль.

7. Volkswagen Polo 1.0 TSI 95

Volkswagen Polo Fullscreen
Volkswagen Polo не ощущается медленным авто
Фото: Volkswagen

Средний расход топлива: 4,54 л на 100 км

Несмотря на маломощный двигатель компактный хэтчбек Volkswagen Polo не ощущается медленным. Также благодаря небольшому весу автомобиль обладает хорошей управляемостью.

6. Toyota Aygo X

Toyota Aygo X Fullscreen
Toyota Aygo X отлично подходит для городских поездок
Фото: Toyota

Средний расход топлива: 4,50 л на 100 км

Компактный кроссовер Toyota Aygo X обладает богатым оснащением и отлично подходит для города. Скромный 1,0-литровый двигатель расходует менее 5 литров топлива на 100 км пути.

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5. Volkswagen Up TSI 90

Volkswagen Up Fullscreen
Volkswagen Up предлагает несколько вариантов мощности
Фото: Volkswagen

Средний расход топлива: 4,39 л на 100 км

Volkswagen Up доступен с несколькими вариантами форсировки, самой мощной из которых является 90-сильная модификация. Она оснащена турбокомпрессором, что позволило улучшить динамические характеристики.

4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95

Seat Ibiza Fullscreen
Seat Ibiza имеет множество достоинств
Фото: SEAT

Средний расход топлива: 4,36 л на 100 км

Эксперты высоко оценили хэтчбек Seat Ibiza не только за экономность, но и за приятное управление и практичность. Также модель обладает небольшим ценником, в сравнении с конкурентами.

3. Skoda Citigo 1.0 MPI 60

Skoda Citigo Fullscreen
Skoda Citigo почти не уступает Volkswagen Up в экономности
Фото: Skoda

Средний расход топлива: 4,27 л на 100 км

Чешский "брат" Volkswagen Up предлагает почти все что есть у немецкой модели, но за более низкую цену. Автомобиль снят с производства, но его можно купить с пробегом.

2. Volkswagen Up 75

Volkswagen Up Fullscreen
Volkswagen Up 75 является компромиссным вариантом модели
Фото: Volkswagen

Средний расход топлива: 4,21 л на 100 км

Volkswagen Up с 75-сильным двигателем является отличным компромиссом между низким расходом топлива и динамикой. Эта версия уступает в экономности только 60-сильной модификации.

1. Volkswagen Up 60

Volkswagen Up Fullscreen
Volkswagen Up 60 оказался самым экономным авто с 1,0-литровым двигателем
Фото: Volkswagen

Средний расход топлива: 4,20 л на 100 км

Маломощный двигатель Volkswagen Up 60 позволил добиться невероятно низкого расхода топлива. На 100 км пути модель расходует всего 4,20 литра бензина.

ТОП-3 автомобиля с 1,0-литровыми двигателями с самым высоким расходом топлива:

3. Dacia Sandero TCe 100 Bi-Fuel

Dacia Sandero Fullscreen
Dacia Sandero расходует менее 6 литров топлива на 100 км
Фото: Dacia

Средний расход топлива: 5,75 л на 100 км

Dacia Sandero с заводским ГБО оказалась "лучшей из худших". Модель расходует чуть менее 6 литров топлива на 100 км, что не позволило ей попасть в ТОП-10 самых экономных автомобилей.

2. Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV 155

Ford Focus Fullscreen
Ford Focus предлагает большую мощность с небольшим двигателем
Фото: Ford

Средний расход топлива: 6,08 л на 100 км

Ford Focus с "мягким" гибридом является самым мощным автомобилем в рейтинге. Из-за этого расход топлива оказался выше, чем у конкурентов.

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1. Dacia Duster TCe 100 Bi-Fuel

Dacia Duster Fullscreen
Dacia Duster оказался самым неэкономным автомобилем с 1,0-литровым двигателем
Фото: Dacia

Средний расход топлива: 6,61 л на 100 км

Один из самых популярных кроссоверов в Европе оказался не таким уж и экономным. Автомобиль оснащен такой же силовой установкой, как и Sandero TCe 100 Bi-Fuel, но из-за большего веса экономность заметно ниже.

Ранее Фокус писал, что эксперты выяснили реальный расход топлива современных кроссоверов и назвали самые экономные модели.