Названы самые экономные автомобили с 1,0-литровыми двигателями (фото)

Представленные в рейтинге автомобили расходуют менее 5 литров топлива на 100 км. Также эксперты выделили три модели, которые оказались самыми неэкономными.

Related video

Эксперты определили реальный расход топлива современных автомобилей с 1,0-литровыми двигателями и назвали самые экономные модели. Об этом рассказали на сайте What Car?

Производители часто занижают расход топлива своих автомобилей, из-за чего в реальных условиях он оказывается выше. Представленные в рейтинге авто доказывают обратное.

В тестах True MPG эксперты показывают реальный расход топлива современных автомобилей. В этот раз они протестировали модели с 1,0-литровыми двигателями.

В рейтинг вошли 10 автомобилей в возрасте до пяти лет. Также эксперты выделили три модели, которые оказались самыми неэкономными.

Важно

Названы премиальные авто и кроссоверы с самым низким реальным расходом топлива (фото)

ТОП-10 автомобилей с 1,0-литровыми двигателями с самым низким расходом топлива:

10. Fiat 500 Hybrid

Fiat 500 Hybrid расходует менее 5 литров топлива на 100 км Фото: Fiat

Средний расход топлива: 4,70 л на 100 км

У Fiat 500 есть модификация с "мягким" гибридом. Эта версия обладает самым низким расходом топлива в моторной гамме модели.

9. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95

Volkswagen Taigo оснащен двигателем от хэтчбека Polo Фото: Volkswagen

Средний расход топлива: 4,66 л на 100 км

Кроссовер Volkswagen Taigo TSI 95 оснащен 1,0-литровым двигателем от хэтчбека Polo. Модель также предлагает высокую практичность и стильный дизайн.

8. Kia Picanto 1.0 DPi ISG

Kia Picanto является более просторным автомобилем, чем может показаться на первый взгляд Фото: Kia

Средний расход топлива: 4,55 л на 100 км

Компактный южнокорейский хэтчбек обладает просторным багажником (по меркам класса) и неплохим управлением. Этот автомобиль отлично подходит для городских поездок, где расход топлива играет не последнюю роль.

7. Volkswagen Polo 1.0 TSI 95

Volkswagen Polo не ощущается медленным авто Фото: Volkswagen

Средний расход топлива: 4,54 л на 100 км

Несмотря на маломощный двигатель компактный хэтчбек Volkswagen Polo не ощущается медленным. Также благодаря небольшому весу автомобиль обладает хорошей управляемостью.

6. Toyota Aygo X

Toyota Aygo X отлично подходит для городских поездок Фото: Toyota

Средний расход топлива: 4,50 л на 100 км

Компактный кроссовер Toyota Aygo X обладает богатым оснащением и отлично подходит для города. Скромный 1,0-литровый двигатель расходует менее 5 литров топлива на 100 км пути.

Важно

Новейший кроссовер Toyota не справился с "лосиным" тестом (видео)

5. Volkswagen Up TSI 90

Volkswagen Up предлагает несколько вариантов мощности Фото: Volkswagen

Средний расход топлива: 4,39 л на 100 км

Volkswagen Up доступен с несколькими вариантами форсировки, самой мощной из которых является 90-сильная модификация. Она оснащена турбокомпрессором, что позволило улучшить динамические характеристики.

4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95

Seat Ibiza имеет множество достоинств Фото: SEAT

Средний расход топлива: 4,36 л на 100 км

Эксперты высоко оценили хэтчбек Seat Ibiza не только за экономность, но и за приятное управление и практичность. Также модель обладает небольшим ценником, в сравнении с конкурентами.

3. Skoda Citigo 1.0 MPI 60

Skoda Citigo почти не уступает Volkswagen Up в экономности Фото: Skoda

Средний расход топлива: 4,27 л на 100 км

Чешский "брат" Volkswagen Up предлагает почти все что есть у немецкой модели, но за более низкую цену. Автомобиль снят с производства, но его можно купить с пробегом.

2. Volkswagen Up 75

Volkswagen Up 75 является компромиссным вариантом модели Фото: Volkswagen

Средний расход топлива: 4,21 л на 100 км

Volkswagen Up с 75-сильным двигателем является отличным компромиссом между низким расходом топлива и динамикой. Эта версия уступает в экономности только 60-сильной модификации.

1. Volkswagen Up 60

Volkswagen Up 60 оказался самым экономным авто с 1,0-литровым двигателем Фото: Volkswagen

Средний расход топлива: 4,20 л на 100 км

Маломощный двигатель Volkswagen Up 60 позволил добиться невероятно низкого расхода топлива. На 100 км пути модель расходует всего 4,20 литра бензина.

ТОП-3 автомобиля с 1,0-литровыми двигателями с самым высоким расходом топлива:

3. Dacia Sandero TCe 100 Bi-Fuel

Dacia Sandero расходует менее 6 литров топлива на 100 км Фото: Dacia

Средний расход топлива: 5,75 л на 100 км

Dacia Sandero с заводским ГБО оказалась "лучшей из худших". Модель расходует чуть менее 6 литров топлива на 100 км, что не позволило ей попасть в ТОП-10 самых экономных автомобилей.

2. Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV 155

Ford Focus предлагает большую мощность с небольшим двигателем Фото: Ford

Средний расход топлива: 6,08 л на 100 км

Ford Focus с "мягким" гибридом является самым мощным автомобилем в рейтинге. Из-за этого расход топлива оказался выше, чем у конкурентов.

Важно

Ford прекратил продажу популярных моделей Focus и Fiesta: названа причина

1. Dacia Duster TCe 100 Bi-Fuel

Dacia Duster оказался самым неэкономным автомобилем с 1,0-литровым двигателем Фото: Dacia

Средний расход топлива: 6,61 л на 100 км

Один из самых популярных кроссоверов в Европе оказался не таким уж и экономным. Автомобиль оснащен такой же силовой установкой, как и Sandero TCe 100 Bi-Fuel, но из-за большего веса экономность заметно ниже.

Ранее Фокус писал, что эксперты выяснили реальный расход топлива современных кроссоверов и назвали самые экономные модели.