Названы самые экономные автомобили с 1,0-литровыми двигателями (фото)
Представленные в рейтинге автомобили расходуют менее 5 литров топлива на 100 км. Также эксперты выделили три модели, которые оказались самыми неэкономными.
Эксперты определили реальный расход топлива современных автомобилей с 1,0-литровыми двигателями и назвали самые экономные модели. Об этом рассказали на сайте What Car?
Производители часто занижают расход топлива своих автомобилей, из-за чего в реальных условиях он оказывается выше. Представленные в рейтинге авто доказывают обратное.
В тестах True MPG эксперты показывают реальный расход топлива современных автомобилей. В этот раз они протестировали модели с 1,0-литровыми двигателями.
В рейтинг вошли 10 автомобилей в возрасте до пяти лет. Также эксперты выделили три модели, которые оказались самыми неэкономными.Важно
ТОП-10 автомобилей с 1,0-литровыми двигателями с самым низким расходом топлива:
10. Fiat 500 Hybrid
Средний расход топлива: 4,70 л на 100 км
У Fiat 500 есть модификация с "мягким" гибридом. Эта версия обладает самым низким расходом топлива в моторной гамме модели.
9. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95
Средний расход топлива: 4,66 л на 100 км
Кроссовер Volkswagen Taigo TSI 95 оснащен 1,0-литровым двигателем от хэтчбека Polo. Модель также предлагает высокую практичность и стильный дизайн.
8. Kia Picanto 1.0 DPi ISG
Средний расход топлива: 4,55 л на 100 км
Компактный южнокорейский хэтчбек обладает просторным багажником (по меркам класса) и неплохим управлением. Этот автомобиль отлично подходит для городских поездок, где расход топлива играет не последнюю роль.
7. Volkswagen Polo 1.0 TSI 95
Средний расход топлива: 4,54 л на 100 км
Несмотря на маломощный двигатель компактный хэтчбек Volkswagen Polo не ощущается медленным. Также благодаря небольшому весу автомобиль обладает хорошей управляемостью.
6. Toyota Aygo X
Средний расход топлива: 4,50 л на 100 км
Компактный кроссовер Toyota Aygo X обладает богатым оснащением и отлично подходит для города. Скромный 1,0-литровый двигатель расходует менее 5 литров топлива на 100 км пути.Важно
5. Volkswagen Up TSI 90
Средний расход топлива: 4,39 л на 100 км
Volkswagen Up доступен с несколькими вариантами форсировки, самой мощной из которых является 90-сильная модификация. Она оснащена турбокомпрессором, что позволило улучшить динамические характеристики.
4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95
Средний расход топлива: 4,36 л на 100 км
Эксперты высоко оценили хэтчбек Seat Ibiza не только за экономность, но и за приятное управление и практичность. Также модель обладает небольшим ценником, в сравнении с конкурентами.
3. Skoda Citigo 1.0 MPI 60
Средний расход топлива: 4,27 л на 100 км
Чешский "брат" Volkswagen Up предлагает почти все что есть у немецкой модели, но за более низкую цену. Автомобиль снят с производства, но его можно купить с пробегом.
2. Volkswagen Up 75
Средний расход топлива: 4,21 л на 100 км
Volkswagen Up с 75-сильным двигателем является отличным компромиссом между низким расходом топлива и динамикой. Эта версия уступает в экономности только 60-сильной модификации.
1. Volkswagen Up 60
Средний расход топлива: 4,20 л на 100 км
Маломощный двигатель Volkswagen Up 60 позволил добиться невероятно низкого расхода топлива. На 100 км пути модель расходует всего 4,20 литра бензина.
ТОП-3 автомобиля с 1,0-литровыми двигателями с самым высоким расходом топлива:
3. Dacia Sandero TCe 100 Bi-Fuel
Средний расход топлива: 5,75 л на 100 км
Dacia Sandero с заводским ГБО оказалась "лучшей из худших". Модель расходует чуть менее 6 литров топлива на 100 км, что не позволило ей попасть в ТОП-10 самых экономных автомобилей.
2. Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV 155
Средний расход топлива: 6,08 л на 100 км
Ford Focus с "мягким" гибридом является самым мощным автомобилем в рейтинге. Из-за этого расход топлива оказался выше, чем у конкурентов.Важно
1. Dacia Duster TCe 100 Bi-Fuel
Средний расход топлива: 6,61 л на 100 км
Один из самых популярных кроссоверов в Европе оказался не таким уж и экономным. Автомобиль оснащен такой же силовой установкой, как и Sandero TCe 100 Bi-Fuel, но из-за большего веса экономность заметно ниже.
Ранее Фокус писал, что эксперты выяснили реальный расход топлива современных кроссоверов и назвали самые экономные модели.