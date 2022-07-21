Ford прекратил продажу популярных моделей Focus и Fiesta: названа причина

Объемы производства Ford Fiesta и Focus уменьшились из-за дефицита автомобильных микрочипов. Поэтой причине очереди на некоторые версии моделей уже растянулись на год.

Ford Focus и Fiesta на данный момент не доступны для заказа в Европе. Автопроизводитель на время прекратил прием заявок на свои самые доступные модели. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.

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Известна и причина такого решения – сборочное предприятие в немецком Саарлуи не способно удовлетворить спрос на новые Ford Focus и Fiesta. Те, кто успел заказать авто в июле, получат их не раньше весны 2023 года, а за некоторыми версиями уже выстроилась очередь на год вперед.

[ + – ] За некоторыми версиями моделей выстроились очереди на год вперед Фото: Ford

Следует отметить, что резко увеличения спроса на Ford Fiesta или Focus и не наблюдается. Просто из-за дефицита автомобильных микросхем завод не может выйти на плановые объемы производства. В 2022 году в Сарлуи должны были выпустить 195 000 авто, но соберут только 117 000. План на 2023 год – 143 тыс. машин.

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Впрочем, это не значит, что вообще нельзя будет купить Ford Focus и Fiesta. Пакетные версии продолжат выпускать и распределять среди дилеров. А вот индивидуальную комплектацию заказать не получится.

Ранее стало известно, что Ford Focus снимут с производства до 2025 года. Модель проигрывает в популярности кроссоверам.

Также Фокус сообщал, что на новый Toyota Land Cruiser 300 и его роскошного собрата Lexus LX не принимаются заказы.