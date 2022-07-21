Ford припинив продаж популярних моделей Focus і Fiesta: названа причина
Обсяги виробництва Ford Fiesta та Focus зменшилися через дефіцит автомобільних мікрочіпів. Тому черги на деякі версії моделей уже розтяглися на рік.
Ford Focus та Fiesta наразі не доступні для замовлення в Європі. Автовиробник на якийсь час припинив прийом заявок на свої найдоступніші моделі. Про це повідомляє видання Automotive News Europe.
Відома й причина такого рішення — складальне підприємство в німецькому Саарлуї не здатне задовольнити попит на нові Ford Focus і Fiesta. Ті, хто встиг замовити авто в липні, отримають їх не раніше весни 2023 року, а за деякими версіями вже вишикувалася черга на рік уперед.
Варто зазначити, що різкого збільшення попиту на Ford Fiesta чи Focus і не спостерігається. Просто через дефіцит автомобільних мікросхем завод не може вийти на планові обсяги виробництва. У 2022 році в Сарлуї мали випустити 195 000 авто, але зберуть лише 117 000. План на 2023 рік — 143 тис. машин.Важливо
Утім, це не означає, що взагалі не можна буде купити Ford Focus і Fiesta. Пакетні версії продовжать випускати та розподіляти серед дилерів. А ось індивідуальну комплектацію замовити не вийде.
Раніше стало відомо, що Ford Focus знімуть із виробництва до 2025 року. Модель програє у популярності кросоверам.
Також Фокус повідомляв, що на новий Toyota Land Cruiser 300 та його розкішного побратима Lexus LX не приймаються замовлення.