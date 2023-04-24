Названо найекономніші автомобілі з 1,0-літровими двигунами (фото)

Представлені у рейтингу автомобілі витрачають менше 5 літрів палива на 100 км. Також експерти виділили три моделі, які виявилися найбільш неекономними.

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Експерти визначили реальну витрату палива сучасних автомобілів з 1,0-літровими двигунами та назвали найекономніші моделі. Про це розповіли на сайті What Car?

Виробники часто занижують витрату палива своїх автомобілів, через що в реальних умовах вона виявляється вищою. Представлені у рейтингу авто доводять протилежне.

У тестах True MPG експерти показують реальну витрату палива сучасних автомобілів. На цей раз вони протестували моделі з 1,0-літровими двигунами.

До рейтингу увійшли 10 автомобілів віком до п'яти років. Також експерти виділили три моделі, які виявилися найбільш неекономними.

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Топ 10 автомобілів з 1,0-літровими двигунами з найнижчою витратою палива:

10. Fiat 500 Hybrid

Fiat 500 Hybrid витрачає менше ніж 5 літрів палива на 100 км Фото: Fiat

Середня витрата палива: 4,70 л на 100 км.

Fiat 500 має модифікацію з "м'яким" гібридом. Ця версія має найнижчу витрату палива в моторній гамі моделі.

9. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95

Volkswagen Taigo оснащений двигуном від хетчбека Polo Фото: Volkswagen

Середня витрата палива: 4,66 л на 100 км.

Кросовер Volkswagen Taigo TSI 95 оснащений 1,0-літровим двигуном від хетчбека Polo. Модель також пропонує високу практичність та стильний дизайн.

8. Kia Picanto 1.0 DPi ISG

Kia Picanto є більш просторим автомобілем, ніж може здатися на перший погляд Фото: Kia

Середня витрата палива: 4,55 л на 100 км.

Компактний південнокорейський хетчбек має просторий багажник (за мірками класу) і непогану керованість. Цей автомобіль чудово підходить для міських поїздок, де витрата палива грає не останню роль.

7. Volkswagen Polo 1.0 TSI 95

Volkswagen Polo не відчувається повільним авто Фото: Volkswagen

Середня витрата палива: 4,54 л на 100 км.

Попри малопотужний двигун, компактний хетчбек Volkswagen Polo не відчувається повільним. Також завдяки невеликій вазі автомобіль має гарну керованість.

6. Toyota Aygo X

Toyota Aygo X чудово підходить для міських поїздок Фото: Toyota

Середня витрата палива: 4,50 л на 100 км.

Компактний кросовер Toyota Aygo X має багате оснащення та відмінно підходить для міста. Скромний 1,0-літровий двигун витрачає менше ніж 5 літрів палива на 100 км шляху.

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5. Volkswagen Up TSI 90

Volkswagen Up пропонує кілька варіантів потужності Фото: Volkswagen

Середня витрата палива: 4,39 л на 100 км.

Volkswagen Up доступний з кількома варіантами форсування, найпотужнішою з яких є 90-сильна модифікація. Вона оснащена турбокомпресором, що дозволило покращити динамічні характеристики.

4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95

Seat Ibiza має безліч переваг Фото: SEAT

Середня витрата палива: 4,36 л на 100 км.

Експерти високо оцінили хетчбек Seat Ibiza не лише за економність, а й за приємну керованість та практичність. Також модель має невеликий цінник, у порівнянні з конкурентами.

3. Skoda Citigo 1.0 MPI 60

Skoda Citigo майже не поступається Volkswagen Up в економності Фото: Skoda

Середня витрата палива: 4,27 л на 100 км.

Чеський "брат" Volkswagen Up пропонує майже все, що є у німецької моделі, але за нижчу ціну. Автомобіль знятий з виробництва, але його можна купити з пробігом.

2. Volkswagen Up 75

Volkswagen Up 75 є компромісним варіантом моделі Фото: Volkswagen

Середня витрата палива: 4,21 л на 100 км.

Volkswagen Up з 75-сильним двигуном є відмінним компромісом між низькою витратою палива та динамікою. Ця версія поступається в економності лише 60-сильної модифікації.

1. Volkswagen Up 60

Volkswagen Up 60 виявився найекономнішим авто з 1,0-літровим двигуном Фото: Volkswagen

Середня витрата палива: 4,20 л на 100 км.

Малопотужний двигун Volkswagen Up 60 дозволив досягти неймовірно низької витрати палива. На 100 км шляху модель витрачає лише 4,20 літра бензину.

Топ 3 автомобілі з 1,0-літровими двигунами з найвищою витратою палива:

3. Dacia Sandero TCe 100 Bi-Fuel

Dacia Sandero витрачає менше 6 літрів палива на 100 км Фото: Dacia

Середня витрата палива: 5,75 л на 100 км.

Dacia Sandero із заводським ГБО виявилася "найкращою з найгірших". Модель витрачає трохи менше ніж 6 літрів палива на 100 км, що не дозволило їй потрапити до Топ 10 найекономніших автомобілів.

2. Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV 155

Ford Focus пропонує велику потужність з невеликим двигуном Фото: Ford

Середня витрата палива: 6,08 л на 100 км.

Ford Focus з м'яким гібридом є найпотужнішим автомобілем у рейтингу. Через це витрата палива виявилася вищою, ніж у конкурентів.

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1. Dacia Duster TCe 100 Bi-Fuel

Dacia Duster виявився найбільш неекономним автомобілем з 1,0-літровим двигуном. Фото: Dacia

Середня витрата палива: 6,61 л на 100 км.

Один з найпопулярніших кросоверів у Європі виявився не таким вже й економним. Автомобіль оснащений такою ж силовою установкою, як і Sandero TCe 100 Bi-Fuel, але через більшу вагу економність помітно нижча.

Раніше Фокус писав, що експерти з'ясували реальну витрату палива сучасних кросоверів і назвали найекономніші моделі.