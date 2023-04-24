Названо найекономніші автомобілі з 1,0-літровими двигунами (фото)
Представлені у рейтингу автомобілі витрачають менше 5 літрів палива на 100 км. Також експерти виділили три моделі, які виявилися найбільш неекономними.
Експерти визначили реальну витрату палива сучасних автомобілів з 1,0-літровими двигунами та назвали найекономніші моделі. Про це розповіли на сайті What Car?
Виробники часто занижують витрату палива своїх автомобілів, через що в реальних умовах вона виявляється вищою. Представлені у рейтингу авто доводять протилежне.
У тестах True MPG експерти показують реальну витрату палива сучасних автомобілів. На цей раз вони протестували моделі з 1,0-літровими двигунами.
До рейтингу увійшли 10 автомобілів віком до п'яти років. Також експерти виділили три моделі, які виявилися найбільш неекономними.Важливо
Топ 10 автомобілів з 1,0-літровими двигунами з найнижчою витратою палива:
10. Fiat 500 Hybrid
Середня витрата палива: 4,70 л на 100 км.
Fiat 500 має модифікацію з "м'яким" гібридом. Ця версія має найнижчу витрату палива в моторній гамі моделі.
9. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95
Середня витрата палива: 4,66 л на 100 км.
Кросовер Volkswagen Taigo TSI 95 оснащений 1,0-літровим двигуном від хетчбека Polo. Модель також пропонує високу практичність та стильний дизайн.
8. Kia Picanto 1.0 DPi ISG
Середня витрата палива: 4,55 л на 100 км.
Компактний південнокорейський хетчбек має просторий багажник (за мірками класу) і непогану керованість. Цей автомобіль чудово підходить для міських поїздок, де витрата палива грає не останню роль.
7. Volkswagen Polo 1.0 TSI 95
Середня витрата палива: 4,54 л на 100 км.
Попри малопотужний двигун, компактний хетчбек Volkswagen Polo не відчувається повільним. Також завдяки невеликій вазі автомобіль має гарну керованість.
6. Toyota Aygo X
Середня витрата палива: 4,50 л на 100 км.
Компактний кросовер Toyota Aygo X має багате оснащення та відмінно підходить для міста. Скромний 1,0-літровий двигун витрачає менше ніж 5 літрів палива на 100 км шляху.Важливо
5. Volkswagen Up TSI 90
Середня витрата палива: 4,39 л на 100 км.
Volkswagen Up доступний з кількома варіантами форсування, найпотужнішою з яких є 90-сильна модифікація. Вона оснащена турбокомпресором, що дозволило покращити динамічні характеристики.
4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95
Середня витрата палива: 4,36 л на 100 км.
Експерти високо оцінили хетчбек Seat Ibiza не лише за економність, а й за приємну керованість та практичність. Також модель має невеликий цінник, у порівнянні з конкурентами.
3. Skoda Citigo 1.0 MPI 60
Середня витрата палива: 4,27 л на 100 км.
Чеський "брат" Volkswagen Up пропонує майже все, що є у німецької моделі, але за нижчу ціну. Автомобіль знятий з виробництва, але його можна купити з пробігом.
2. Volkswagen Up 75
Середня витрата палива: 4,21 л на 100 км.
Volkswagen Up з 75-сильним двигуном є відмінним компромісом між низькою витратою палива та динамікою. Ця версія поступається в економності лише 60-сильної модифікації.
1. Volkswagen Up 60
Середня витрата палива: 4,20 л на 100 км.
Малопотужний двигун Volkswagen Up 60 дозволив досягти неймовірно низької витрати палива. На 100 км шляху модель витрачає лише 4,20 літра бензину.
Топ 3 автомобілі з 1,0-літровими двигунами з найвищою витратою палива:
3. Dacia Sandero TCe 100 Bi-Fuel
Середня витрата палива: 5,75 л на 100 км.
Dacia Sandero із заводським ГБО виявилася "найкращою з найгірших". Модель витрачає трохи менше ніж 6 літрів палива на 100 км, що не дозволило їй потрапити до Топ 10 найекономніших автомобілів.
2. Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV 155
Середня витрата палива: 6,08 л на 100 км.
Ford Focus з м'яким гібридом є найпотужнішим автомобілем у рейтингу. Через це витрата палива виявилася вищою, ніж у конкурентів.Важливо
1. Dacia Duster TCe 100 Bi-Fuel
Середня витрата палива: 6,61 л на 100 км.
Один з найпопулярніших кросоверів у Європі виявився не таким вже й економним. Автомобіль оснащений такою ж силовою установкою, як і Sandero TCe 100 Bi-Fuel, але через більшу вагу економність помітно нижча.
Раніше Фокус писав, що експерти з'ясували реальну витрату палива сучасних кросоверів і назвали найекономніші моделі.