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Авто

Названо найекономніші автомобілі з 1,0-літровими двигунами (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Polo увійшов до десятки лідерів з економності

Представлені у рейтингу автомобілі витрачають менше 5 літрів палива на 100 км. Також експерти виділили три моделі, які виявилися найбільш неекономними.

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Експерти визначили реальну витрату палива сучасних автомобілів з 1,0-літровими двигунами та назвали найекономніші моделі. Про це розповіли на сайті What Car?

Виробники часто занижують витрату палива своїх автомобілів, через що в реальних умовах вона виявляється вищою. Представлені у рейтингу авто доводять протилежне.

У тестах True MPG експерти показують реальну витрату палива сучасних автомобілів. На цей раз вони протестували моделі з 1,0-літровими двигунами.

До рейтингу увійшли 10 автомобілів віком до п'яти років. Також експерти виділили три моделі, які виявилися найбільш неекономними.

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Названі преміальні авто й кросовери з найнижчою реальною витратою палива (фото)
Названі преміальні авто й кросовери з найнижчою реальною витратою палива (фото)

Топ 10 автомобілів з 1,0-літровими двигунами з найнижчою витратою палива:

10. Fiat 500 Hybrid

Fiat 500 Fullscreen
Fiat 500 Hybrid витрачає менше ніж 5 літрів палива на 100 км
Фото: Fiat

Середня витрата палива: 4,70 л на 100 км.

Fiat 500 має модифікацію з "м'яким" гібридом. Ця версія має найнижчу витрату палива в моторній гамі моделі.

9. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95

Volkswagen Taigo Fullscreen
Volkswagen Taigo оснащений двигуном від хетчбека Polo
Фото: Volkswagen

Середня витрата палива: 4,66 л на 100 км.

Кросовер Volkswagen Taigo TSI 95 оснащений 1,0-літровим двигуном від хетчбека Polo. Модель також пропонує високу практичність та стильний дизайн.

8. Kia Picanto 1.0 DPi ISG

Kia Picanto Fullscreen
Kia Picanto є більш просторим автомобілем, ніж може здатися на перший погляд
Фото: Kia

Середня витрата палива: 4,55 л на 100 км.

Компактний південнокорейський хетчбек має просторий багажник (за мірками класу) і непогану керованість. Цей автомобіль чудово підходить для міських поїздок, де витрата палива грає не останню роль.

7. Volkswagen Polo 1.0 TSI 95

Volkswagen Polo Fullscreen
Volkswagen Polo не відчувається повільним авто
Фото: Volkswagen

Середня витрата палива: 4,54 л на 100 км.

Попри малопотужний двигун, компактний хетчбек Volkswagen Polo не відчувається повільним. Також завдяки невеликій вазі автомобіль має гарну керованість.

6. Toyota Aygo X

Toyota Aygo X Fullscreen
Toyota Aygo X чудово підходить для міських поїздок
Фото: Toyota

Середня витрата палива: 4,50 л на 100 км.

Компактний кросовер Toyota Aygo X має багате оснащення та відмінно підходить для міста. Скромний 1,0-літровий двигун витрачає менше ніж 5 літрів палива на 100 км шляху.

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5. Volkswagen Up TSI 90

Volkswagen Up Fullscreen
Volkswagen Up пропонує кілька варіантів потужності
Фото: Volkswagen

Середня витрата палива: 4,39 л на 100 км.

Volkswagen Up доступний з кількома варіантами форсування, найпотужнішою з яких є 90-сильна модифікація. Вона оснащена турбокомпресором, що дозволило покращити динамічні характеристики.

4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95

Seat Ibiza Fullscreen
Seat Ibiza має безліч переваг
Фото: SEAT

Середня витрата палива: 4,36 л на 100 км.

Експерти високо оцінили хетчбек Seat Ibiza не лише за економність, а й за приємну керованість та практичність. Також модель має невеликий цінник, у порівнянні з конкурентами.

3. Skoda Citigo 1.0 MPI 60

Skoda Citigo Fullscreen
Skoda Citigo майже не поступається Volkswagen Up в економності
Фото: Skoda

Середня витрата палива: 4,27 л на 100 км.

Чеський "брат" Volkswagen Up пропонує майже все, що є у німецької моделі, але за нижчу ціну. Автомобіль знятий з виробництва, але його можна купити з пробігом.

2. Volkswagen Up 75

Volkswagen Up Fullscreen
Volkswagen Up 75 є компромісним варіантом моделі
Фото: Volkswagen

Середня витрата палива: 4,21 л на 100 км.

Volkswagen Up з 75-сильним двигуном є відмінним компромісом між низькою витратою палива та динамікою. Ця версія поступається в економності лише 60-сильної модифікації.

1. Volkswagen Up 60

Volkswagen Up Fullscreen
Volkswagen Up 60 виявився найекономнішим авто з 1,0-літровим двигуном
Фото: Volkswagen

Середня витрата палива: 4,20 л на 100 км.

Малопотужний двигун Volkswagen Up 60 дозволив досягти неймовірно низької витрати палива. На 100 км шляху модель витрачає лише 4,20 літра бензину.

Топ 3 автомобілі з 1,0-літровими двигунами з найвищою витратою палива:

3. Dacia Sandero TCe 100 Bi-Fuel

Dacia Sandero Fullscreen
Dacia Sandero витрачає менше 6 літрів палива на 100 км
Фото: Dacia

Середня витрата палива: 5,75 л на 100 км.

Dacia Sandero із заводським ГБО виявилася "найкращою з найгірших". Модель витрачає трохи менше ніж 6 літрів палива на 100 км, що не дозволило їй потрапити до Топ 10 найекономніших автомобілів.

2. Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV 155

Ford Focus Fullscreen
Ford Focus пропонує велику потужність з невеликим двигуном
Фото: Ford

Середня витрата палива: 6,08 л на 100 км.

Ford Focus з м'яким гібридом є найпотужнішим автомобілем у рейтингу. Через це витрата палива виявилася вищою, ніж у конкурентів.

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1. Dacia Duster TCe 100 Bi-Fuel

Dacia Duster Fullscreen
Dacia Duster виявився найбільш неекономним автомобілем з 1,0-літровим двигуном.
Фото: Dacia

Середня витрата палива: 6,61 л на 100 км.

Один з найпопулярніших кросоверів у Європі виявився не таким вже й економним. Автомобіль оснащений такою ж силовою установкою, як і Sandero TCe 100 Bi-Fuel, але через більшу вагу економність помітно нижча.

Раніше Фокус писав, що експерти з'ясували реальну витрату палива сучасних кросоверів і назвали найекономніші моделі.