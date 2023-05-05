Необычный 76-летний Ford из дерева продали по цене нового Гелендвагена (фото)

Ford V8 Super Deluxe Sportsman Convertible с деревянными кузовными панелями — самый редкий и дорогой вариант знаменитой модели. Салон кабриолета отделан кожей, а крыша получила электропривод.

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В США на аукционе Bonhams продали Ford V8 1947 года. За винтажный кабриолет выручили 179 200 долларов – как за новый Гелендваген. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Кузов Ford V8 отделан деревом Фото: bonhams.com

Ford V8 – знаменитая модель , выпускавшаяся с 1932 по 1949 годы. Недорогой автомобиль с мощной восьмеркой на капоте оказался весьма популярным – всего выпустили свыше 7,5 миллионов автомобилей.

Впрочем, конкретно этот автомобиль гораздо более редкий. Всего выпущено только 2774 таких Ford V8 Super Deluxe Sportsman Convertible, и они весьма нестандартные.

Салон кабриолета обшили кожей Фото: bonhams.com

Особенность авто – отделка боковин лакированных деревом. В 40-х годах такое решение считалось особым шиком и увеличивало цену авто на 15%. Кабриолет Ford V8 создали по указанию президента компании Генри Форда ІІ и именно он стал первым владельцем такого авто.

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Автомобиль оснащен стандартным 3,9-литровым V8 мощностью 100 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Его максимальная скорость составляет 150 км/ч. Оснащение включает кожаную отделку салона и электропривод тканевой крыши.

Под капотом установлен 4,2-литровый V8 Фото: bonhams.com

Конкретно этот кабриолет Ford V8 с 1957 года был частью большой автоколлекции в США. В 70-х годах он прошел реставрацию и с тех пор практически не выезжал на дороги.

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