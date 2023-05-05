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Авто

Необычный 76-летний Ford из дерева продали по цене нового Гелендвагена (фото)

Ford V8, Ford V8 1947, кабриолет Ford, Ford V8 Super Deluxe
Ford V8 продали за 179 200 долларов

Ford V8 Super Deluxe Sportsman Convertible с деревянными кузовными панелями — самый редкий и дорогой вариант знаменитой модели. Салон кабриолета отделан кожей, а крыша получила электропривод.

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В США на аукционе Bonhams продали Ford V8 1947 года. За винтажный кабриолет выручили 179 200 долларов – как за новый Гелендваген. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Ford V8, Ford V8 1947, кабриолет Ford, Ford V8 Super Deluxe Fullscreen
Кузов Ford V8 отделан деревом
Фото: bonhams.com

Ford V8 – знаменитая модель , выпускавшаяся с 1932 по 1949 годы. Недорогой автомобиль с мощной восьмеркой на капоте оказался весьма популярным – всего выпустили свыше 7,5 миллионов автомобилей.

Впрочем, конкретно этот автомобиль гораздо более редкий. Всего выпущено только 2774 таких Ford V8 Super Deluxe Sportsman Convertible, и они весьма нестандартные.

Ford V8, Ford V8 1947, кабриолет Ford, Ford V8 Super Deluxe Fullscreen
Салон кабриолета обшили кожей
Фото: bonhams.com

Особенность авто – отделка боковин лакированных деревом. В 40-х годах такое решение считалось особым шиком и увеличивало цену авто на 15%. Кабриолет Ford V8 создали по указанию президента компании Генри Форда ІІ и именно он стал первым владельцем такого авто.

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Автомобиль оснащен стандартным 3,9-литровым V8 мощностью 100 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Его максимальная скорость составляет 150 км/ч. Оснащение включает кожаную отделку салона и электропривод тканевой крыши.

Ford V8, Ford V8 1947, кабриолет Ford, Ford V8 Super Deluxe Fullscreen
Под капотом установлен 4,2-литровый V8
Фото: bonhams.com

Конкретно этот кабриолет Ford V8 с 1957 года был частью большой автоколлекции в США. В 70-х годах он прошел реставрацию и с тех пор практически не выезжал на дороги.

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