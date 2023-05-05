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Авто

Незвичайний 76-річний Ford із дерева продали за ціною нового Гелендвагена (фото)

Ford V8, Ford V8 1947, кабріолет Ford, Ford V8 Super Deluxe
Ford V8 продали за 179 200 доларів

Ford V8 Super Deluxe Sportsman Convertible з дерев'яними кузовними панелями — найрідкісніший і найдорожчий варіант знаменитої моделі. Салон кабріолету оброблений шкірою, а дах отримав електропривод.

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У США на аукціоні Bonhams продали Ford V8 1947 року. За вінтажний кабріолет врятували 179 200 доларів — як за новий Гелендваген. Про це повідомляє сайт аукціонного будинку.

Ford V8, Ford V8 1947, кабріолет Ford, Ford V8 Super Deluxe Fullscreen
Кузов Ford V8 оброблений деревом
Фото: bonhams.com

Ford V8 — знаменита модель, що випускалася з 1932 по 1949 роки. Недорогий автомобіль із потужною вісімкою на капоті виявився вельми популярним – всього випустили понад 7,5 мільйонів автомобілів.

Втім, саме цей автомобіль набагато більш рідкісний. Усього випущено лише 2774 таких Ford V8 Super Deluxe Sportsman Convertible, і вони дуже нестандартні.

Ford V8, Ford V8 1947, кабріолет Ford, Ford V8 Super Deluxe Fullscreen
Салон кабріолету обшили шкірою
Фото: bonhams.com

Особливість авто — оздоблення боковин лакованих деревом. У 40-х роках таке рішення вважалося особливим шиком та збільшувало ціну авто на 15%. Кабріолет Ford V8 створили за вказівкою президента компанії Генрі Форда ІІ, і саме він став першим власником такого авто.

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Автомобіль оснащений стандартним 3,9-літровим V8 потужністю 100 к. с. та 3-ступінчастою механічною КПП. Його максимальна швидкість становить 150 км/год. Оснащення включає шкіряне оздоблення салону та електропривод тканинного даху.

Ford V8, Ford V8 1947, кабріолет Ford, Ford V8 Super Deluxe Fullscreen
Під капотом встановлений 4,2-літровий V8
Фото: bonhams.com

Саме цей кабріолет Ford V8 з 1957 року був частиною великої автоколекції в США. У 70-х роках він пройшов реставрацію і з того часу практично не виїжджав на дороги.

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