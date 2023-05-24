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Авто

Из груши, вишни и ореха: во Франции создали первое в мире полностью деревянное авто (фото)

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Фото: RTL News | Citroen 2CV воссоздали из дерева

Самодельное авто в точности повторяет Citroen 2CV 1955 года. При его создании использовалось дерево нескольких разных пород.

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По французским дорогам ездит очень необычный Citroen 2CV. Кузов и салон автомобиля полностью выполнены из дерева. Об этом рассказывает RTL.

Citroen 2CV 1955, Citroen 2CV, деревянное авто, самодельное авто Fullscreen
Мишель Робильяр строил Citroen 2CV пять лет
Фото: RTL News

Воссоздать культовый Citroen 2CV из дерева решил столяр Мишель Робильяр. Работы над авто начались в 2011 году и длились пять лет. Мастер подсчитал, что потратил на проект 5000 часов.

Автомобиль построен на шасси Citroen Dyane 1969 года и оснащен стандартным двухцилиндровым мотором Citroen 2CV мощностью 28 л. с. Остальные его детали являются деревянными.

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Кузов выполнен из груши, яблони, вишни и ореха
Фото: RTL News

В частности, каркас кузова выполнен из груши и яблони, двери и крышка багажника – из вишни, а крылья – из ореха. Руль, передняя панель и сиденья вырезаны из вяза, разве что кресла также отделаны тканью.

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Дизайн авто в точности повторяет Citroen 2CV 1955 года. Деревянное авто приспособлено к полноценной эксплуатации, поставлено на учет и имеет страховку.

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Руль и передняя панель Citroen 2CV вырезаны из вяза
Фото: RTL News

Теперь Мишель Робильяр решил продать свое творение и планирует выручить за него 150-200 тысяч евро. Мастер уже работает над новым проектом – купе Citroen DS Chapron из дерева: оно будет готово к 70-летию модели, которое отпразднуют в 2025 году.

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