Із груші, вишні та горіха: у Франції створили перше у світі повністю дерев'яне авто (фото)

Саморобне авто точно повторює Citroen 2CV 1955 року. Для його створення використовували деревину кількох різних порід.

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По французьких дорогах їздить дуже незвичайний Citroen 2CV. Кузов і салон автомобіля повністю виконані з дерева. Про це розповідає RTL.

Мішель Робільяр будував Citroen 2CV п'ять років Фото: RTL News

Відтворити культовий Citroen 2CV із дерева вирішив столяр Мішель Робільяр. Робота над авто почалася у 2011 році та тривала п'ять років. Майстер підрахував, що витратив на проєкт 5000 годин.

Автомобіль побудований на шасі Citroen Dyane 1969 року й оснащений стандартним двоциліндровим мотором Citroen 2CV потужністю 28 к. с. Інші його деталі є дерев'яними.

Кузов виконаний із груші, яблуні, вишні та горіха Фото: RTL News

Зокрема, каркас кузова виконаний із груші та яблуні, двері та кришка багажника — з вишні, а крила — з горіха. Кермо, передня панель і сидіння вирізані з в'яза, хіба що крісла також оздоблені тканиною.

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Дизайн авто точно повторює Citroen 2CV 1955 року. Дерев'яне авто пристосоване до повноцінної експлуатації, поставлене на облік і має страховку.

Кермо та передня панель Citroen 2CV вирізані з в'яза Фото: RTL News

Тепер Мішель Робільяр вирішив продати свій витвір і планує виручити за нього 150-200 тисяч євро. Майстер уже працює над новим проєктом — купе Citroen DS Chapron із дерева: воно буде готове до 70-річчя моделі, яке відсвяткують у 2025 році.

Раніше Фокус повідомляв, що Citroen на прохання клієнтів відновила випуск свого найдешевшого електрокросовера.

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