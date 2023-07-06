Дилеру Toyota пришлось выкупить эксклюзивный суперкар Lexus за $600 000: назвали причину

Lexus LFA признан многими автолюбителями одним из самых ярких автомобилей своего поколения. Суперкар оснащен 560-сильным двигателем V10 и способен развивать скорость до 325 км/ч.

Related video

В Австралии владельцу автосалона Toyota пришлось самостоятельно выкупить Lexus LFA 2012 года без пробега. Эксклюзивный суперкар должен был быть продан в срок. Об этом сообщили на сайте Drive.

Стоимость подержанных Lexus LFA на аукционах варьируется от 300 тысяч до 1 млн долларов. Один такой экземпляр в красном цвете Absolutely Red ушел с молотка за $675 000.

Многие автолюбители считают Lexus LFA одним из самых ярких автомобилей своего поколения. Тем не менее суперкар оказался коммерчески провальным. Всего было выпущено 500 единиц этой модели, но даже сейчас остались экземпляры без пробега, которые так и не были куплены.

Lexus LFA нужно было купить до 1 июля Фото: Lexus

Владельцу автосалона Toyota пришлось купить суперкар, так как это позволило включить Lexus LFA в Реестр одобренных транспортных средств Австралии до 1 июля. После этого срока автомобиль не смог бы пройти регистрацию.

Всего в Австралии за июнь зарегистрировали 124 926 новых автомобилей. В этот реестр теперь включен и Lexus LFA.

Важно

Восемь мест и большой багажник: Lexus презентовал новый семейный кроссовер (фото)

Lexus LFA оснащен 4,8-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 560 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что в США представили новый Lexus GX третьего поколения.