Дилеру Toyota довелося придбати ексклюзивний суперкар Lexus за $600 000: назвали причину

Lexus LFA визнаний багатьма автолюбителями одним з найяскравіших автомобілів свого покоління. Суперкар оснащений 560-сильним двигуном V10 і здатний розвивати швидкість до 325 км/год.

Related video

В Австралії власнику автосалону Toyota довелося самостійно викупити Lexus LFA 2012 року без пробігу. Ексклюзивний суперкар мав бути проданий у строк. Про це повідомили на сайті Drive.

Вартість вживаних Lexus LFA на аукціонах варіюється від 300 тисяч до 1 млн доларів. Один такий екземпляр у червоному кольорі Absolutely Red пішов з молотка за $675 000.

Багато автолюбителів вважають Lexus LFA одним з найяскравіших автомобілів свого покоління. Проте суперкар виявився комерційно провальним. Загалом було випущено 500 одиниць цієї моделі, але навіть зараз залишилися екземпляри без пробігу, які так і не були придбані.

Lexus LFA потрібно було придбати до 1 липня Фото: Lexus

Власнику автосалону Toyota довелося купити суперкар, оскільки це дало змогу внести Lexus LFA до Реєстру схвалених транспортних засобів Австралії до 1 липня. Після цього терміну автомобіль не зміг би пройти реєстрацію.

Загалом в Австралії за червень зареєстрували 124 926 нових автомобілів. До цього реєстру тепер включено й Lexus LFA.

Важливо

Вісім місць та великий багажник: Lexus презентував новий сімейний кросовер (фото)

Lexus LFA оснащений 4,8-літровим атмосферним двигуном V10 потужністю 560 к.с. і 480 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість становить 325 км/год.

Раніше Фокус розповів, що в США представили новий Lexus GX третього покоління.