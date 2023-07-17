NASA получило специальные электрокары для перевозки астронавтов лунной миссии (фото)

Электромобили Canoo будут перевозить астронавтов в скафандрах к стартовой площадки на мысе Канаверал. Их будут использовать экипажи лунной миссии Artemis.

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Американское аэрокосмическое агентство NASA начало переход на электромобили. Его автопарк пополнили первые электрические минивэны Canoo, предназначенные для астронавтов. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

В Космический центр Кеннеди во Флориде прибыли три электрокара Canoo. Именно они будут обслуживать астронавтов лунной программы Artemis и заменят старые бензиновые микроавтобусы Airstream Astrovan 1983 года.

Электрокары созданы специально для NASA Фото: Canoo

На электромобили Canoo возложена очень важная миссия – именно они будут транспортировать астронавтов к пусковой площадке 39В на мысе Канаверал. Ими воспользуются экипажи миссии Artemis-II ("Артемида-II") — первого пилотируемого полета вокруг Луны с 1972 года.

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Электрический минивэн Canoo может перевезти трех астронавтов в скафандрах, а также четырех представителей обслуживающего персонала. Внутри обустроены отсеки для специального оборудования.

В салоне Canoo поместятся четыре электрокара в скафандрах Фото: Canoo

Электрокар Canoo оснащен 300-сильной установкой и батареей емкостью 80 кВт∙ч. Запас хода составляет 400 км, но для транспорта астронавтов это не самый важный показатель, ведь расстояние от Космического центра Кеннеди до пусковой площадки 39В составляет 14,5 км.

Миссия "Артемида-II" по плану должна стартовать в ноябре 2024 года. Космический корабль Orion доставит на орбиту тяжелая ракета SLS. Он не будет совершать посадку на Луну, а только облетит спутник Земли.

Ранее Фокус сообщал, что в Canoo создали электрокар и для американской армии.

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