NASA отримало спеціальні електрокари для перевезення астронавтів місячної місії (фото)

Електромобілі Canoo перевозитимуть астронавтів у скафандрах до стартового майданчика на мисі Канаверал. Їх використовуватимуть екіпажі місячної місії Artemis.

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Американське аерокосмічне агентство NASA почало перехід на електромобілі. Його автопарк поповнили перші електричні мінівени Canoo, призначені для астронавтів. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

У Космічний центр Кеннеді у Флориді прибули три електрокари Canoo. Саме вони обслуговуватимуть астронавтів місячної програми Artemis і замінять старі бензинові мікроавтобуси Airstream Astrovan 1983 року.

Електрокари створені спеціально для NASA Фото: Canoo

На електромобілі Canoo покладено дуже важливу місію — саме вони транспортуватимуть астронавтів до пускового майданчика 39В на мисі Канаверал. Ними скористаються екіпажі місії Artemis-II ("Артеміда-II") — першого пілотованого польоту навколо Місяця з 1972 року.

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Електричний мінівен Canoo може перевезти трьох астронавтів у скафандрах, а також чотирьох представників обслуговуючого персоналу. Усередині облаштовано відсіки для спеціального обладнання.

У салоні Canoo помістяться чотири електрокари в скафандрах Фото: Canoo

Електрокар Canoo оснащений 300-сильною установкою і батареєю ємністю 80 кВт∙год. Запас ходу становить 400 км, але для транспорту астронавтів це не найважливіший показник, адже відстань від Космічного центру Кеннеді до пускового майданчика 39В становить 14,5 км.

Місія "Артеміда-II" за планом має стартувати в листопаді 2024 року. Космічний корабель Orion доставить на орбіту важка ракета SLS. Він не буде здійснювати посадку на Місяць, а тільки облетить супутник Землі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Canoo створили електрокар і для американської армії.

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