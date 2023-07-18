Dodge возродит знаменитую мощную модель 90-х в новом формате (фото)

Dodge Stealth вернется на рынок в формате большого семейного кроссовера и сменит модель Durango. Его оснастят электрифицированной силовой установкой.

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Dodge Stealth возвращается. Знаменитую модель 90-х годов возродят в конце 2024 или начале 2025 года. Об этом стало известно журналистам американского издания Motor Trend.

Новый Dodge Stealth не будет похож на своего предшественника. Если первое поколение модели было мощным и обтекаемым спорткупе на базе Mitsubishi 3000 GT, то его преемник станет большим семейным кроссовером с тремя рядами сидений.

Кроссовер сменит Dodge Durango Фото: Stellantis

Stealth станет преемником Dodge Durango – нынешнее поколение этого внедорожника вскоре снимут с производства. Впрочем, Durango не исчезнет – он превратится в более доступную версию рамного Jeep Wagoneer.

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Характеристики Dodge Stealth пока не разглашают, но известно, что модель будет электрифицирована. По одной версии она станет гибридом с 3,0-литровой турбошестеркой Hurricane и электромотором, построенным на платформе Jeep Grand Cherokee.

Dodge Stealth 1994 года Фото: Bring a Trailer

По другой версии, это будет "чистый" электромобиль на архитектуре STLA Medium концерна Stellantis. В любом случае кроссовер Dodge Stealth будет стоить от 40 000 долларов, а его длина превысит 5 метров.

Ранее Фокус сообщал, что прощальный спорткар Dodge с V8 продали на аукционе за 700 000 долларов.

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