Geely представили дешевый седан с богатым оснащением за $11 200 (фото)

Седан Geely Binrui Cool Champion Edition станет доступен для покупки в Китае уже в начале августа. Новинка способна разгоняться до сотни за 7,1 секунды, а расход топлива составляет 5,9 литра на 100 км.

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В Китае показали новый бюджетный седан Geely Binrui Cool Champion Edition. Модель получила стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди размещена широкая решетка радиатора с декоративными полосами. Рядом с ней расположены воздухозаборники.

Новый Geely Binrui Cool Champion Edition получил обновленную решетку радиатора Фото: autohome.com.cn

Сзади установлены два выхлопных патрубка и массивный диффузор. На крышке багажника есть спойлер.

Сзади размещены узкие фонари Фото: autohome.com.cn

Габариты Geely Binrui Cool Champion Edition:

длина — 4710 мм;

ширина — 1795 мм;

высота — 1455 мм;

колесная база — 2670 мм.

В интерьере установлен 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. В список оснащения входят подстаканники и порты USB.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: autohome.com.cn

Под капотом расположен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.

Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 7,1 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,9 литра на 100 км.

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Geely Binrui Cool Champion Edition так и не был представлен официально. Тем не менее ожидается, что его начальная цена составит 80 000 юаней (11 200 долларов).

Ранее Фокус писал, что в интернете опубликовали первые фото нового бюджетного китайского электрокроссовера Neta Aya.