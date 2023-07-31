Geely представили дешевий седан з багатим оснащенням за $11 200 (фото)

Седан Geely Binrui Cool Champion Edition стане доступний для купівлі в Китаї вже на початку серпня. Новинка здатна розганятися до сотні за 7,1 секунди, а витрата палива становить 5,9 літра на 100 км.

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У Китаї показали новий бюджетний седан Geely Binrui Cool Champion Edition. Модель отримала стильний дизайн і багате оснащення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду розміщена широка решітка радіатора з декоративними смугами. Поруч з нею розташовані повітрозабірники.

Новий Geely Binrui Cool Champion Edition отримав оновлену решітку радіатора Фото: autohome.com.cn

Ззаду встановлено два вихлопних патрубки та масивний дифузор. На кришці багажника є спойлер.

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Габарити Geely Binrui Cool Champion Edition:

довжина — 4710 мм;

ширина — 1795 мм;

висота — 1455 мм;

колісна база — 2670 мм.

В інтер'єрі встановлено 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 10,25-дюймову цифрову панель приладів. До списку оснащення входять підстаканники та порти USB.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

Під капотом розташований 1,5-літровий турбований двигун потужністю 181 к.с. і 290 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач з двома зчепленнями.

Розгін від 0 до 100 км/год становить 7,1 секунди. Витрата палива в змішаному циклі становить 5,9 літра на 100 км.

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Geely Binrui Cool Champion Edition так і не був представлений офіційно. Проте очікується, що його початкова ціна становитиме 80 000 юанів (11 200 доларів).

Раніше Фокус писав, що в інтернеті опублікували перші фото нового бюджетного китайського електрокросовера Neta Aya.