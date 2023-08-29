Эксперты назвали 10 лучших недорогих автомобилей 2023 года (фото)

В рейтинг вошли только бюджетные модели, которые доступны для покупки в 2023 году. У этих автомобилей есть множество важных преимуществ перед конкурентами.

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Американские эксперты назвали лучшие недорогие автомобили, которые можно купить новыми в 2023 году. Эти модели имеют множество преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте Consumer Reports.

В наше время цены на новые автомобили становятся все выше. Тем не менее на выбор все еще доступно множество интересных моделей с бюджетным ценником.

Эксперты выделили 10 моделей, которые рекомендуют купить в 2023 году. Эти автомобили гораздо выгоднее своих конкурентов.

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ТОП-10 лучших бюджетных автомобилей 2023 года:

10. Buick Encore GX

Buick Encore GX продается дешевле рекомендуемой розничной цены Фото: General Motors

Кроссовер Buick Encore GX обладает стильным дизайном и богатым оснащением. Также эта модель обладает высоким уровнем надежности.

В США рекомендуемая розничная цена базовой версии Buick Encore GX составляет 25 900 долларов. Тем не менее некоторые дилеры продают модель за 25 205 долларов.

9. Ford Maverick

Ford Maverick один из самых доступных пикапов на рынке США Фото: Ford

Ford Maverick является одним из лучших компактных пикапов. Он практичнее и комфортнее своих конкурентов.

В США за Ford Maverick XL FWD официально просят от 22 595 долларов. Тем не менее пикап в среднем продается по 24 663 доллара.

8. Toyota Corolla Hatchback

Toyota Corolla Hatchback обладает высоким уровнем надежности Фото: Toyota

Toyota Corolla давно зарекомендовала себя как неприхотливый и надежный автомобиль. Последнее поколение модели стало технологичнее и безопаснее.

В США рекомендуемая розничная цена базовой Toyota Corolla Hatchback SE CVT составляет 23 155 долларов. В среднем модель продают за 24 618 долларов.

7. Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid отличается низким расходом топлива Фото: Toyota

Гибридная версия Toyota Corolla отличается низким расходом топлива. При этом модель остается достаточно динамичной и комфортной.

Рекомендуемая розничная Toyota Corolla Hybrid LE в США составляет 23 050 долларов. Несмотря на это авто в среднем продается по 24 549 долларов.

6. Mazda 3

Mazda 3 предлагает богатое оснащение Фото: Mazda

Mazda 3 предлагает стильный дизайн и богатое оснащение. Помимо этого модель отличается неплохой динамикой.

Начальная цена Mazda 3 на американском рынке составляет 22 550 долларов. Средняя стоимость модели немного дороже — 24 448 долларов.

5. Chevrolet TrailBlazer

Новый Chevrolet TrailBlazer получил стильный дизайн Фото: General Motors

Новый Chevrolet TrailBlazer получил свежий дизайн и расширенный список оснащения. Кроссовер доступен в нескольких комплектациях на выбор.

Chevrolet TrailBlazer LS предлагается на сайте автопроизводителя по цене от 22 100 долларов. В автосалонах эта модель доступна от 23 655 долларов.

4. Nissan Kicks

Nissan Kicks является самым доступным кроссовером в линейке бренда Фото: Nissan

Nissan Kicks является самым дешевым кроссовером японского бренда. Тем не менее модель предлагает неплохой список оснащения и обладает низким расходом топлива.

В США рекомендуемая розничная цена Nissan Kicks S составляет 20 590 долларов. Тем не менее некоторые дилеры продают модель за 23 652 доллара.

3. Kia Soul

Kia Soul предлагает богатое оснащение Фото: Kia

Новый Kia Soul был представлен в 2022 году. Это бюджетный кроссовер с богатым оснащением и неплохой управляемостью.

Начальная цена Kia Soul LX IVT на американском рынке составляет 19 890 долларов. В среднем модель продают за 22 114 долларов.

2. Subaru Impreza

Subaru Impreza обладает отличной управляемостью Фото: Subaru

Subaru Impreza обладает отличной управляемостью и высоким уровнем практичности. Помимо этого модель отличается стильным дизайном.

Рекомендуемая розничная Subaru Impreza MT в США составляет 19 795 долларов. Несмотря на это авто в среднем продается по 21 836 долларов.

1. Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta выгоднее конкурентов Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta обладает строгим дизайном и богатым оснащением. На выбор доступно множество комплектаций с различными двигателями.

В США рекомендуемая розничная цена Volkswagen Jetta S составляет 20 655 долларов. Тем не менее в среднем дилеры продают модель за 21 121 доллар.

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