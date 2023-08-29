Експерти назвали 10 найкращих недорогих автомобілів 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли тільки бюджетні моделі, які доступні для покупки у 2023 році. У цих автомобілів є безліч важливих переваг перед конкурентами.

Related video

Американські експерти назвали найкращі недорогі автомобілі, які можна купити новими у 2023 році. Ці моделі мають безліч переваг. Рейтинг опублікували на сайті Consumer Reports.

У наш час ціни на нові автомобілі стають дедалі вищими. Проте на вибір все ще доступно безліч цікавих моделей з бюджетним цінником.

Експерти виділили 10 моделей, які рекомендують купити у 2023 році. Ці автомобілі набагато вигідніші за своїх конкурентів.

Важливо

Названо найнадійніші сімейні автомобілі віком до 12 років (фото)

Топ 10 найкращих бюджетних автомобілів 2023 року:

10. Buick Encore GX

Buick Encore GX продається дешевше рекомендованої роздрібної ціни Фото: General Motors

Кросовер Buick Encore GX має стильний дизайн і багате оснащення. Також ця модель має високий рівень надійності.

У США рекомендована роздрібна ціна базової версії Buick Encore GX становить 25 900 доларів. Проте деякі дилери продають модель за 25 205 доларів.

9. Ford Maverick

Ford Maverick один з найдоступніших пікапів на ринку США Фото: Ford

Ford Maverick є одним з найкращих компактних пікапів. Він практичніший і комфортніший за своїх конкурентів.

У США за Ford Maverick XL FWD офіційно просять від 22 595 доларів. Проте пікап у середньому продається по 24 663 долари.

8. Toyota Corolla Hatchback

Toyota Corolla Hatchback має високий рівень надійності Фото: Toyota

Toyota Corolla давно зарекомендувала себе як невибагливий і надійний автомобіль. Останнє покоління моделі стало технологічнішим і безпечнішим.

У США рекомендована роздрібна ціна базової Toyota Corolla Hatchback SE CVT становить 23 155 доларів. У середньому модель продають за 24 618 доларів.

7. Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid вирізняється низькою витратою палива Фото: Toyota

Гібридна версія Toyota Corolla вирізняється низькою витратою палива. При цьому модель залишається досить динамічною і комфортною.

Рекомендована роздрібна Toyota Corolla Hybrid LE у США становить 23 050 доларів. Попри це авто в середньому продається по 24 549 доларів.

6. Mazda 3

Mazda 3 пропонує багате оснащення Фото: Mazda

Mazda 3 пропонує стильний дизайн і багате оснащення. Крім цього модель відрізняється непоганою динамікою.

Початкова ціна Mazda 3 на американському ринку становить 22 550 доларів. Середня вартість моделі трохи дорожча — 24 448 доларів.

5. Chevrolet TrailBlazer

Новий Chevrolet TrailBlazer отримав стильний дизайн Фото: General Motors

Новий Chevrolet TrailBlazer отримав свіжий дизайн і розширений список оснащення. Кросовер доступний у кількох комплектаціях на вибір.

Chevrolet TrailBlazer LS пропонується на сайті автовиробника за ціною від 22 100 доларів. В автосалонах ця модель доступна від 23 655 доларів.

4. Nissan Kicks

Nissan Kicks є найдоступнішим кросовером у лінійці бренду Фото: Nissan

Nissan Kicks є найдешевшим кросовером японського бренду. Проте модель пропонує непоганий список оснащення і має низьку витрату палива.

У США рекомендована роздрібна ціна Nissan Kicks S становить 20 590 доларів. Проте деякі дилери продають модель за 23 652 долари.

3. Kia Soul

Kia Soul пропонує багате оснащення Фото: Kia

Новий Kia Soul був представлений у 2022 році. Це бюджетний кросовер з багатим оснащенням і непоганою керованістю.

Початкова ціна Kia Soul LX IVT на американському ринку становить 19 890 доларів. У середньому модель продають за 22 114 доларів.

2. Subaru Impreza

Subaru Impreza має відмінну керованість Фото: Subaru

Subaru Impreza має відмінну керованість і високий рівень практичності. Крім цього модель відрізняється стильним дизайном.

Рекомендована роздрібна Subaru Impreza MT у США становить 19 795 доларів. Попри це авто в середньому продається по 21 836 доларів.

1. Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta вигідніший за конкурентів Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta має стильний дизайн і багате оснащення. На вибір доступно безліч комплектацій з різними двигунами.

У США рекомендована роздрібна ціна Volkswagen Jetta S становить 20 655 доларів. Проте в середньому дилери продають модель за 21 121 долар.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найкращі кросовери з пробігом за ціною до $31 500.