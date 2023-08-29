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Авто

Експерти назвали 10 найкращих недорогих автомобілів 2023 року (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Jetta є доволі вигідною покупкою

До рейтингу увійшли тільки бюджетні моделі, які доступні для покупки у 2023 році. У цих автомобілів є безліч важливих переваг перед конкурентами.

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Американські експерти назвали найкращі недорогі автомобілі, які можна купити новими у 2023 році. Ці моделі мають безліч переваг. Рейтинг опублікували на сайті Consumer Reports.

У наш час ціни на нові автомобілі стають дедалі вищими. Проте на вибір все ще доступно безліч цікавих моделей з бюджетним цінником.

Експерти виділили 10 моделей, які рекомендують купити у 2023 році. Ці автомобілі набагато вигідніші за своїх конкурентів.

Важливо
Названо найнадійніші сімейні автомобілі віком до 12 років (фото)
Названо найнадійніші сімейні автомобілі віком до 12 років (фото)

Топ 10 найкращих бюджетних автомобілів 2023 року:

10. Buick Encore GX

Buick Encore GX Fullscreen
Buick Encore GX продається дешевше рекомендованої роздрібної ціни
Фото: General Motors

Кросовер Buick Encore GX має стильний дизайн і багате оснащення. Також ця модель має високий рівень надійності.

У США рекомендована роздрібна ціна базової версії Buick Encore GX становить 25 900 доларів. Проте деякі дилери продають модель за 25 205 доларів.

9. Ford Maverick

Ford Maverick Fullscreen
Ford Maverick один з найдоступніших пікапів на ринку США
Фото: Ford

Ford Maverick є одним з найкращих компактних пікапів. Він практичніший і комфортніший за своїх конкурентів.

У США за Ford Maverick XL FWD офіційно просять від 22 595 доларів. Проте пікап у середньому продається по 24 663 долари.

8. Toyota Corolla Hatchback

Toyota Corolla Fullscreen
Toyota Corolla Hatchback має високий рівень надійності
Фото: Toyota

Toyota Corolla давно зарекомендувала себе як невибагливий і надійний автомобіль. Останнє покоління моделі стало технологічнішим і безпечнішим.

У США рекомендована роздрібна ціна базової Toyota Corolla Hatchback SE CVT становить 23 155 доларів. У середньому модель продають за 24 618 доларів.

7. Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid Fullscreen
Toyota Corolla Hybrid вирізняється низькою витратою палива
Фото: Toyota

Гібридна версія Toyota Corolla вирізняється низькою витратою палива. При цьому модель залишається досить динамічною і комфортною.

Рекомендована роздрібна Toyota Corolla Hybrid LE у США становить 23 050 доларів. Попри це авто в середньому продається по 24 549 доларів.

6. Mazda 3

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Mazda 3 пропонує багате оснащення
Фото: Mazda

Mazda 3 пропонує стильний дизайн і багате оснащення. Крім цього модель відрізняється непоганою динамікою.

Початкова ціна Mazda 3 на американському ринку становить 22 550 доларів. Середня вартість моделі трохи дорожча — 24 448 доларів.

5. Chevrolet TrailBlazer

Chevrolet TrailBlazer Fullscreen
Новий Chevrolet TrailBlazer отримав стильний дизайн
Фото: General Motors

Новий Chevrolet TrailBlazer отримав свіжий дизайн і розширений список оснащення. Кросовер доступний у кількох комплектаціях на вибір.

Chevrolet TrailBlazer LS пропонується на сайті автовиробника за ціною від 22 100 доларів. В автосалонах ця модель доступна від 23 655 доларів.

4. Nissan Kicks

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Nissan Kicks є найдоступнішим кросовером у лінійці бренду
Фото: Nissan

Nissan Kicks є найдешевшим кросовером японського бренду. Проте модель пропонує непоганий список оснащення і має низьку витрату палива.

У США рекомендована роздрібна ціна Nissan Kicks S становить 20 590 доларів. Проте деякі дилери продають модель за 23 652 долари.

3. Kia Soul

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Kia Soul пропонує багате оснащення
Фото: Kia

Новий Kia Soul був представлений у 2022 році. Це бюджетний кросовер з багатим оснащенням і непоганою керованістю.

Початкова ціна Kia Soul LX IVT на американському ринку становить 19 890 доларів. У середньому модель продають за 22 114 доларів.

2. Subaru Impreza

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Subaru Impreza має відмінну керованість
Фото: Subaru

Subaru Impreza має відмінну керованість і високий рівень практичності. Крім цього модель відрізняється стильним дизайном.

Рекомендована роздрібна Subaru Impreza MT у США становить 19 795 доларів. Попри це авто в середньому продається по 21 836 доларів.

1. Volkswagen Jetta

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Volkswagen Jetta вигідніший за конкурентів
Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta має стильний дизайн і багате оснащення. На вибір доступно безліч комплектацій з різними двигунами.

У США рекомендована роздрібна ціна Volkswagen Jetta S становить 20 655 доларів. Проте в середньому дилери продають модель за 21 121 долар.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найкращі кросовери з пробігом за ціною до $31 500.