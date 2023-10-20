В Украине появился бюджетный коммерческий электромобиль по цене менее $20 000 (фото)

Сenntro Logistar 100 — компактный коммерческий электромобиль грузоподъемностью 600 кг. Бюджетная модель оснащена бесключевым доступом, кондиционером и камерой заднего вида.

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В Украину привезли новый электромобиль Сenntro. Небольшой коммерческий фургон Logistar 100 показали на выставке "КомунТех-2023". Об этом сообщает издание "Автоцентр".

Запас хода электрокара составляет 120 км Фото: autocentre.ua

Новый Сenntro Logistar 100 – компактный электрокар длиной 3664 мм, шириной 1610 мм и высотой 1689 мм. У него сдержанный дизайн с коротким капотом, крупными фарами и фонарями в стойках крыши. Грузоподъемность фургона составляет 600 кг, а объем его грузового отсека – 2 куб. м.

Оснащение включает камеру заднего вида с тачскрином Фото: autocentre.ua

В салоне у Сenntro Logistar 100 обычные циферблаты приборов, но есть сенсорный дисплей. Комплектация включает бесключевой доступ, кондиционер, камеру заднего вида и контроль давления в шинах. Купить электромобиль можно по цене от 650 тыс. гривен ($17 750).

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Электрокар Сenntro Logistar 100 оснащен мотором мощностью 34 л. с. и с крутящим моментом в 90 Н∙м. Он способен развить скорость до 90 км/ч.

Грузоподъемность фургона составляет 600 кг Фото: autocentre.ua

Китайский фургон получил литий-железо-фосфатной батареей емкостью 16 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 120 км. Зарядка электромобиля от домашней электросети занимает 5 часов.

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