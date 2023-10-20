В Україні з'явився бюджетний комерційний електромобіль за ціною менше $20 000 (фото)

Сentro Logistar 100 — компактний комерційний електромобіль вантажопідйомністю 600 кг. Бюджетна модель оснащена безключовим доступом, кондиціонером і камерою заднього виду.

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В Україну привезли новий електромобіль Сentro. Невеликий комерційний фургон Logistar 100 показали на виставці "КомунТех-2023". Про це повідомляє видання "Автоцентр".

Запас ходу електрокара становить 120 км Фото: autocentre.ua

Новий Сentro Logistar 100 — компактний електрокар завдовжки 3664 мм, завширшки 1610 мм і заввишки 1689 мм. У нього стриманий дизайн з коротким капотом, великими фарами і ліхтарями в стійках даху. Вантажопідйомність фургона становить 600 кг, а об'єм його вантажного відсіку — 2 куб. м.

Оснащення включає камеру заднього виду з тачскріном Фото: autocentre.ua

У салоні у Сentro Logistar 100 звичайні циферблати приладів, але є сенсорний дисплей. Комплектація включає безключовий доступ, кондиціонер, камеру заднього виду і контроль тиску в шинах. Купити електромобіль можна за ціною від 650 тис. гривень ($17 750).

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Електрокар Сentro Logistar 100 оснащений мотором потужністю 34 к. с. і з обертовим моментом у 90 Н∙м. Він здатний розвинути швидкість до 90 км/год.

Вантажопідйомність фургона становить 600 кг Фото: autocentre.ua

Китайський фургон отримав літій-залізо-фосфатну батарею ємністю 16 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 120 км. Зарядка електромобіля від домашньої електромережі займає 5 годин.

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