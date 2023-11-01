В РФ заявили о желании выпустить новый "Запорожец" (фото)

В РФ могут выпустить новую бюджетную модель и назвать ее "Запорожцем". Автомобиль хотят выпускать по полному циклу производства.

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В России заговорили о намерении возродить "Запорожец". Об этом заявил в интервью "Парламентской газете" экс-замглавы МВД времен Виктора Януковича Дмитрий Ворона, которого в РФ назначили так называемым "сенатором от Запорожской области".

Коллаборант предлагает создать современный ЗАЗ, который станет бюджетной "народной" моделью. По его словам, подобное дешевое авто пользовалось бы спросом в РФ.

Дмитрий Ворона считает, что необходимо наладить полный цикл производства модели, но не уточнил, будет ли новый "Запорожец" китайским авто на подобие возрожденного "Москвича".

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Также он заявил о желании возродить завод "Коммунар" (ранее так назывался ЗАЗ), однако не упомянул, что предприятие существует и находится в Запорожье, а не на оккупированной РФ территории. Права на торговую марку "Запорожец" принадлежат корпорации "УкрАвто", которая является владельцем ЗАЗ.

Примечательно, что ранее СБУ объявила Дмитрию Вороне о подозрении в пособничестве стране-агрессору (ч. 1. Ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Против экс-соратника Януковича также введены санкции ЕС.

Ранее Фокус рассказывал, что санкции могут поставить крест на новейшем кроссовере Lada с китайскими корнями.

Также мы писали, что в Европе дорого продают старый "Запорожец".