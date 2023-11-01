У РФ заявили про бажання випустити новий "Запорожець" (фото)

У РФ можуть випустити нову бюджетну модель і назвати її "Запорожцем". Автомобіль хочуть випускати за повним циклом виробництва.

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У Росії заговорили про намір відродити "Запорожець". Про це заявив в інтерв'ю "Парламентській газеті" екс-заступник глави МВС часів Віктора Януковича Дмитро Ворона, якого в РФ призначили так званим "сенатором від Запорізької області".

Колаборант пропонує створити сучасний ЗАЗ, який стане бюджетною "народною" моделлю. За його словами, подібне дешеве авто користувалося б попитом у РФ.

Дмитро Ворона вважає, що необхідно налагодити повний цикл виробництва моделі, але не уточнив, чи буде новий "Запорожець" китайським авто на кшталт відродженого "Москвича".

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Також він заявив про бажання відродити завод "Комунар" (раніше так називався ЗАЗ), однак не згадав, що підприємство існує і знаходиться в Запоріжжі, а не на окупованій РФ території. Права на торгову марку "Запорожець" належать корпорації "УкрАвто", яка є власником ЗАЗ.

Примітно, що раніше СБУ оголосила Дмитру Вороні про підозру в пособництві країні-агресору (ч. 1. ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Проти екс-соратника Януковича також введено санкції ЄС.

Раніше Фокус розповідав, що санкції можуть поставити хрест на новітньому кросовері Lada з китайським корінням.

Також ми писали, що в Європі дорого продають старий "Запорожець".