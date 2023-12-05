Популярный кроссовер Jeep снимут с производства в США: назвали причину

Jeep Renegade теряет свою популярность, даже после обновления в начале этого года. Американский бренд сосредоточится на производстве электромобилей.

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Компактный кроссовер Jeep Renegade станет недоступен в США и Канаде с 2024 года. Самой доступной моделью бренда на этих рынках станет Compass. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Представители Jeep поделились, что объемы продаж кроссовера Renegade заметно снизились за последние несколько лет. В 2016 году удалось продать 106 606 таких авто, а в 2022 году — только 27 549 единицы.

В некоторых дилерских центрах скопилось большое количество нетронутых Jeep Renegade. Среди них есть даже модели 2020 и 2021 модельных годов.

В феврале 2023 года кроссовер получил обновление Upland. Модель предлагает полный привод и улучшенный интерьер уже в базовой комплектации, но таких изменений оказалось недостаточно.

Сейчас в Jeep сосредоточены на других более популярных моделях. Помимо этого бренд планирует полностью перейти на производство электромобилей с 2030 года.

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