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Авто

Популярний кросовер Jeep знімуть з виробництва в США: назвали причину

Jeep, Jeep Renegade, Авто, Автомобілі, Кросовер, Виробництво, США, Канада
Фото: Stellantis | Jeep Renegade не виправдав очікувань бренду

Jeep Renegade втрачає свою популярність, навіть після оновлення на початку цього року. Американський бренд зосередиться на виробництві електромобілів.

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Компактний кросовер Jeep Renegade стане недоступним у США і Канаді з 2024 року. Найдоступнішою моделлю бренду на цих ринках стане Compass. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Представники Jeep поділилися, що обсяги продажів кросовера Renegade помітно знизилися за останні кілька років. У 2016 році вдалося продати 106 606 таких авто, а у 2022 році — лише 27 549 одиниці.

У деяких дилерських центрах скупчилася велика кількість незайманих Jeep Renegade. Серед них є навіть моделі 2020 і 2021 модельних років.

У лютому 2023 року кросовер отримав оновлення Upland. Модель пропонує повний привід і покращений інтер'єр уже в базовій комплектації, але таких змін виявилося недостатньо.

Зараз у Jeep зосереджені на інших більш популярних моделях. Крім цього бренд планує повністю перейти на виробництво електромобілів з 2030 року.

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Прямою заміною Jeep Renegade стане модель Avenger. Попит на цей кросовер перевершив усі очікування бренду.

Раніше Фокус розповів, що Jeep Wrangler, Grand Cherokee і Grand Wagoneer стануть електромобілями.