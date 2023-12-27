В Китае выпущен электрический спорткар без названия за $4800 (фото)

Китайский электромобиль напоминает Pagani Huayra, но меньше по размерам. Кабриолет способен проехать 120 км без подзарядки.

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В Китае создан доступный электрический кабриолет. Автомобиль еще даже не получил название, но уже доступен на интернет-маркетплейсе Alibaba по цене от 4800 долларов. Об этом сообщает сайт Electrek.

Спорткар стоит 4800 долларов Фото: alibaba.com

Издали китайский электромобиль напоминает эксклюзивный Pagani Huayra Roadster. У него характерный обтекаемый силуэт и четыре узких фары. Впрочем, авто гораздо меньше по размерам. Интересно, что электрокар по непонятной причине получил бутафорские выхлопные трубы и воздухозаборники.

Сзади установлены бутафорские выхлопные трубы Фото: alibaba.com

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Отделку салона разбавляет пластик "под дерево", а селектор трансмиссии покрыт хромом. Китайский электромобиль получил цифровой щиток приборов, аудиосистему и даже сенсорный дисплей мультимедиа. Сиденья больше рассчитаны на детей, но при надобности там поместятся и взрослые.

В салоне предусмотрен сенсорный дисплей Фото: alibaba.com

Электрокар получился легким благодаря пластиковому кузову, но оснащен скромным мотором мощностью 5 л. с. (4 кВт). Максимальная скорость составляет всего 35 км/ч, а запас хода – 120 км.

К слову, недавно клон Pagani Huayra построили и во Вьетнаме, причем он получил двигатель Toyota.

Также Фокус сообщал, что в Италии создали суперкар за 7 миллионов евро.