У Китаї випущено електричний спорткар без назви за $4800 (фото)

Китайський електромобіль нагадує Pagani Huayra, але менший за розмірами. Кабріолет здатний проїхати 120 км без підзарядки.

Related video

У Китаї створено доступний електричний кабріолет. Автомобіль ще навіть не отримав назву, але вже доступний на інтернет-маркетплейсі Alibaba за ціною від 4800 доларів. Про це повідомляє сайт Electrek.

Спорткар коштує 4800 доларів Фото: alibaba.com

Здалеку китайський електромобіль нагадує ексклюзивний Pagani Huayra Roadster. У нього характерний обтічний силует і чотири вузьких фари. Втім, авто набагато менше за розмірами. Цікаво, що електрокар з незрозумілої причини отримав бутафорські вихлопні труби і повітрозабірники.

Ззаду встановлено бутафорські вихлопні труби Фото: alibaba.com

Важливо

Зроби сам: представлений перший суперкар з Литви (фото)

Оздоблення салону розбавляє пластик "під дерево", а селектор трансмісії покритий хромом. Китайський електромобіль отримав цифровий щиток приладів, аудіосистему і навіть сенсорний дисплей мультимедіа. Сидіння більше розраховані на дітей, але за потреби там помістяться і дорослі.

У салоні передбачено сенсорний дисплей Фото: alibaba.com

Електрокар вийшов легким завдяки пластиковому кузову, але оснащений скромним мотором потужністю 5 к. с. (4 кВт). Максимальна швидкість становить лише 35 км/год, а запас ходу — 120 км.

До слова, нещодавно клон Pagani Huayra побудували і у В'єтнамі, причому він отримав двигун Toyota.

Також Фокус повідомляв, що в Італії створили суперкар за 7 мільйонів євро.